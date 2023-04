Ztl sul Porto, Confesercenti: "Rassicurazioni da parte dell'Amministrazione"

"Dopo un allarmismo preliminare, a seguito dell'ordinanza del comando di polizia locale che prevede per le festività pasquali l'attivazione della zona pedonale sul porto, rassicurazioni giungono dall'Amministrazione Comunale di Trani in merito all'istituzione del senso unico di marcia con divieto di parcheggio per le auto, individuazione di postazioni per carico e scarico merci e divieto di transito ai camper e ai camion dei fornitori che dovranno consegnare le merci con i furgoncini, unici a poter transitare sotto l'arco di via Arcangelo Prologo".Così il direttore della Confesercenti Provinciale BAT, Mario Landriscina, nonché manager del Distretto Urbano del Commercio di Trani. "L'Assessore alla Polizia Locale, Cecilia di Lernia, dichiara il direttore, mi ha garantito che subito dopo le feste di Pasqua sarà dato seguito alla proposta illustrata dalle associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, durante l'incontro svoltosi alcune settimane fa al Comune."In particolare nella proposta, aggiungono i dirigenti della Confesrcenti di Trani, Carlo La Porta e Daniele Santoro, presenti all'incontro con l'assessora, si evidenzia non solo la possibilità da parte dell'amministrazione di istituire alla bisogna la zona pedonale in determinati cruciali periodi dell'anno (Natale, Pasqua, Croce di Colonna, ferragosto ecc.), ma anche il vantaggio che potrebbe apportare il senso unico di marcia sul porto per tutto l'anno.Infatti, consentirebbe a turisti e cittadini di raggiungere le attività imprenditoriali del turismo e parcheggiare presso la zona cosiddetta "Terra Rossa" o in zona castello. Una soluzione adeguata in attesa del piano parcheggi e traffico che sembrerebbe in dirittura di arrivo".Sempre nell'ottica di proficui rapporti di collaborazione pubblico-privati, Confesercenti Provinciale BAT auspica un servizio ad hoc, da parte del comando di polizia municipale, in grado di gestire possibili deroghe da prevedere soprattutto nei casi di necessità da segnalarsi da parte degli imprenditori dell'area portuale (albergatori e ristoratori in primis), tipo la possibilità di accesso di anziani e di particolari categorie protette non in grado di raggiungere le strutture ricettive di ristorazione se non in auto.