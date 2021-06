Ztl sul Porto di Trani, i commercianti: "Provvedimento inutile prima di metà luglio"

A questo si aggiunge l'assenza di parcheggi nella zona che costringerebbe gli avventori a giri immensi per poi desistere nel rimanere in città: «Una problematica che sorge durante i periodi in cui la ZTL è attiva e che va risolta con soluzioni pratiche: la mancanza di parcheggio, situazione che crea ingorghi, giri inutili, che spesso fanno desistere gli avventori dal rimanere in città».

Posticipare la Ztl in settimana a partire da metà luglio: è quanto richiedono a gran voce i titolari della attività del Porto di Trani, da poco riaperte dopo la lunga pausa covid.«Vista la lenta ripresa delle nostre attività, la zona a traffico limitato ridurrebbe ulteriormente e drasticamente il flusso di avventori in un momento così difficile e delicato, in cui tutti siamo concentrati sulla ripresa delle nostre attività - scrivono in una nota a mezzo stampa -. Riteniamo che applicare la ztl dal lunedì al venerdì sia un provvedimento non necessario prima di metà luglio».