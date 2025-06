A Trani la finalissima del Trofeo Adriatico di Scherma: spettacolo sportivo all’aperto aperto a tutti

Appuntamento domenica prossima in via Zara

Domenica 29 giugno, con inizio alle ore 18, Trani ospiterà l'attesissima finalissima della prima edizione del Trofeo Adriatico di Scherma, presso la sede della SSD Le Tre Armi Fencing Academy, in via Zara 22.L'evento, riconosciuto dalla Federazione Italiana Scherma e patrocinato dal Comune di Trani, rappresenta il culmine del primo circuito di gare private tenutosi in Puglia che ha coinvolto numerosi atleti da tutta la regione. Per l'occasione, le semifinali e la finalissima si svolgeranno all'aperto, nel piazzale antistante la palestra, creando un'atmosfera suggestiva e coinvolgente.Il pubblico avrà così l'opportunità di assistere gratuitamente a incontri di alto livello e di scoprire da vicino l'arte e la tecnica della scherma, in un contesto informale e accessibile. Un'iniziativa che unisce sport, cultura e socialità, promuovendo la partecipazione cittadina e il valore educativo della disciplina schermistica. Tutti sono i benvenuti. Non mancate.