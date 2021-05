Anselmo Mannatrizio confermato fiduciario comunale per la città di Trani

Anselmo Mannatrizio, è stato confermato Fiduciario Comunale per la Città di Trani. Il Fiduciario avrà il compito di rappresentare il Coni, a livello locale, assicurando i rapporti con le associazioni sportive e collaborando con l'Amministrazione Comunale secondo le finalità istituzionali del Coni stesso. In particolare egli dovrà sviluppare i rapporti con gli organi delle Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva esistenti sul territorio di competenza per promuovere la pratica sportiva e collaborare al corretto uso degli impianti sportivi. Egli dovrà anche assicurare una costante informazione sugli indirizzi e le iniziative istituzionali sportive.