Apulia, al via la stagione 2018/2019 con la Coppa Italia

Ai nastri di partenza la nuova stagione sportiva dell'Apulia Trani: la compagine bianco-azzurra, dopo l'ottavo posto raggiunto in serie B l'anno passato, ha iniziato la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali, che coincideranno con i match valevoli per i gironi eliminatori di Coppa Italia. L'esordio sarà casalingo: domenica 16 settembre, alle ore 16, presso lo stadio Comunale di Trani, le tranesi affronteranno le rivali dell'Asd Salento Women Soccer. Sarà l'esito dell'incontro a decidere se la gara successiva, contro le lucane del Ssdarl Potenza Calcio, sarà poi disputato il 23 o il 30 settembre: nella seconda giornata del triangolare, infatti, riposerà la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta.In ottica campionato, l'Apulia affronterà quest'anno la serie C, che ha sostituito di fatto la vecchia serie B, con quattro gironi a costituire il nuovo campionato interregionale femminile. «Anche in questa stagione, sia pur con mille problemi e sacrifici - dichiara il presidente Scarcella - saremo ai nastri di partenza del nuovo anno. Il girone, come noto, è competitivo e geograficamente esteso, dalla Sicilia sino al Lazio ed Abruzzo, e il nostro primo obiettivo è disputare un campionato dignitoso conquistando la salvezza e valorizzando le ragazze del territorio, a cui si affiancherà qualche eventuale innesto di qualità». A comporre il girone D, in cui gareggeranno le tranesi, ci saranno altre 11 squadre: Asd Ludos Palermo (Sicilia) New Team San Marco Argentano (Calabria) Ssdarl Potenza Calcio (Basilicata) Asd Salento Women Soccer (Puglia) Asd S. Egidio Femminile, Vapa Virtus Napoli, Asd Napoli Femminile (Campania) Asd CF Chieti, Pescara (Abruzzo) Aprilia Racing Femminile, Asd Grifone Gialloverde (Lazio).Nell'attesa dell'ufficializzazione del rinnovato organigramma societario e della presentazione della rosa delle calciatrici, grande novità in panchina: «la guida tecnica della prima squadra - continua Scarcella - è stata affidata a Massimo Strippoli, nella passata stagione già al fianco di Francesco Mannatrizio, attualmente in congedo matrimoniale. La scelta è stata fatta nel segno della continuità e della valorizzazione dei talenti del nostro territorio. Con uno sguardo al passato e un affaccio sul futuro, l'incarico è frutto anche delle ottime prestazioni della Primavera nella scorsa stagione, guidata proprio da mister Strippoli e arrivata ad un passo dalle fasi nazionali».L'augurio del presidente, in vista di questo atteso inizio, si allarga a tutte le formazioni giovanili: «la società ha sempre cercato di gestire al meglio tutte le risorse, compatibilmente con le necessità e le problematiche, senza voler azzardare ingombranti paragoni con il passato. Nel nostro piccolo, saremmo felici se le ragazze che hanno il piacere di far parte della nostra famiglia possano divertirsi, crescere, sportivamente ma anche in tutti gli aspetti della vita, e praticare questo sport che, troppo spesso, viene considerato appannaggio solo degli uomini». La società ha, inoltre, deciso di marchiare la stagione con uno slogan simbolico, sotto forma di hashtag, che racchiude al meglio lo spirito e i valori messi in campo ormai da anni: l'Apulia Trani è #ilcalciodeisorrisi.