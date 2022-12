Arti marziali: 33 trofei per la Mask Trani

Ancora Soddisfazioni e premi a Casa M.A.S.K. con ben 33 Trofei portati a Casa nella nostra Città di Trani questa volta i Protagonisti sono:1 class. Point Fight Loris Magista1 class. Point Fight Salvemini Simone2 class. Light Contact Salvemini Simone1 class. Point Fight Di Perna Marilù2 class. Kumite Di Perna Marilù3 class. Kata Di Perna Marilu1 class. Point Fight Baldassarre Gaetano2 class. Light Baldassarre Gaetano2 class. Kick Baldassarre Gaetano1 class. Point Fight Manfra Martina1 class. Kimite Davide Patruno2 class. Kata Patruno Davide1 class. Kumite Lisco Michele1 class. Kata Lisco Michele1 class. Kumite Mastrapasqua Vincenzo2 class. Kata Mastrapasqua Vincenzo3 class. Kata Lettini Giuseppe1 class. Kumite Scandamarro Francesco2 class. Kata Scandamarro Francesco1 class. Kumite Scandamarro Carol2 class. Kata Scandamarro Carol1 class. Kumite Ferri Giovanni1 class. Kata Ferri Giovanni2 class. Kata Cama Renato1 class. Kumite Landriccia Lorenzo1 class. Kata Landriccia Lorenzo1class. Kumite M. Mastrulli Sebastiano1 class. Kata M. Mastrulli SebastianoE per finire ben 5 Trofei per la M.A.S.K. per i punteggi assunti nel gara per le gare eseguite. «Cosa dire di più dedichiamo le nostre vittorie a tutti Voi alla Nostra Città Trani», è il commento del maestro Sebastiano Madtrulli.