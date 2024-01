Basket, cade la Fortitudo nel big- match di giornata contro il Manfredonia

Si sapeva che sarebbe stata una trasferta ostica per i tranesi che si presentavano al match da padroni della classifica e con l'obiettivo di allungare proprio sul Manfredonia, secondo, ma così non è stato. I tranesi avevano collezionato sin qui undici vittorie e una sconfitta che, con quella di ieri, fanno due. I padroni di casa, invece, arrivavano all'incontro con nove affermazioni in altrettanti incontri, di cui sei in casa e con una striscia positiva di otto giornate.Ci si aspettava sicuramente una grande partita e le aspettative non sono state deluse; non è mancato lo spettacolo ne in campo ne sugli spalti, con molti tranesi che hanno deciso di seguire la loro squadra. Proprio sull'apporto della tifoseria, il coach tranese Caressa ha commentato così:" Sicuramente è stato molto bello vedere un pubblico del genere con moltissimi bambini, anche noi stiamo costruendo qualcosa del genere a Trani". Il coach ha aggiunto sulla prestazione della sua squadra: "Noi siamo stati un po' presuntuosi credendo che dopo la vittoria della settimana scorsa, ormai il campionato fosse chiuso. Oggi abbiamo capito che in questa serie bisogna sempre giocare al massimo. Ci è mancata un po' di energia, fondamentale nel basket, che al Manfredonia non è mancata. Dal terzo quarto in poi c'è stata una sola squadra in campo. Abbiamo perso per colpa nostra ma anche per merito loro."I tranesi che mantengono il primato in classifica, nonostante la sconfitta di ieri e nella prossima giornata sfideranno il Fiore di Puglia Ruvo, società che occupa il terzultimo posto in classifica. Sfida in programma domenica 27 gennaio ore 19.30 al Palazzetto di Trani.