Basket, due giocatori tranesi debuttano in serie A

Faranno il loro ingresso in serie A due promesse del basket tranese: stiamo parlando dei tranesi Mohamed Fadel e Gabriele Fini. Entrambi cresciuti nella Juve Trani, i due hanno ricevuto la convocazione da due importanti società di basket: l'Aurora Basket Jesi per Mohamed e il Pallacanestro Forlì per Gabriele Fini.Una grande soddisfazione personale per i due giovani che a soli 14 anni debutteranno in serie A e che inorgoglisce un'intera città.