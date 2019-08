Calendario Eccellenza, sarà Trani-Fortis Altamura la prima sfida stagionale

Il Trani esordirà nel settimo torneo consecutivo di Eccellenza al cospetto di una delle favorite del campionato, la Fortis Altamura allenata dall'ex difensore del Taranto Fabio Prosperi: è il verdetto emesso dal computer della LND Puglia che ha stilato i calendari dei due principali tornei regionali. Tra gli incontri degni di nota spiccano la sfida tra nobili decadute contro il Martina alla 5^ giornata, gli impegni con Corato e Molfetta rispettivamente all'11° ed al 13° turno a cui si somma la conclusione scoppiettante della stagione regolare, ossia il derby tra le mura amiche al cospetto del Barletta 1922 programmato per il 5 aprile 2020.La Vigor debutterà ufficialmente domenica 1 settembre al Comunale contro l'Unione Bisceglie del duo Di Simone-Papagni in occasione della gara di andata degli ottavi di finale della Coppa Italia regionale di categoria. Il match in questione rischia addirittura di non potersi disputare in quanto il manto erboso del maggior impianto sportivo cittadino non è attualmente idoneo ad ospitare un evento calcistico ragion per cui si attendono sviluppi entro sabato.