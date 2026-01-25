Cassano e Becerri firmano il successo della Soccer Trani: 2-0 all’Apricena

cinica e letale: l'eurogol di Cassano e il contropiede di Becerri decidono la sfida contro l'Apricena: al 'Lapi' termina. Con questa vittoria, i tranesi si portano a 59 punti in classifica, frutto di 19 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 21esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Atletico Apricena. Per l'occasione mister Moscelli, sostituito da Colella, schiera un 3-5-2 con Stella Fabrizio tra i pali, in difesa Antonacci, Gernone e Stella Francesco. A centrocampo spazio a D'Addabbo, Faliero e Turitto mentre, sulle fasce, agiscono Cassano e Colombo. In attacco fiducia a Manzari e Chiumarulo.Dopo soli sessanta secondi, un prodigioso Stella vieta il vantaggio agli ospiti, respingendo in corner la conclusione di Di Canio. Al 6' squillo dei tranesi con Turitto ben innescato da Manzari, destro prontamente respinto. All'11' buona discesa di Colombo sulla fascia, cross sul secondo palo leggermente impreciso. Al 16' uscita provvidenziale di Stella sul sinistro di Pozzozengaro, diretto verso Di Canio. Al 17' Manzari sfiora la rete, decisiva la spettacolare parata di Anselmi.. Prosegue il dominio tranese, con l'Apricena che fatica ad imbastire trame di gioco offensive. Termina la prima frazione.Al 48' traiettoria incredibile di Pozzozengaro, il suo mancino si stampa in pieno sul palo, a Stella battuto. Al 52' ci prova Caruso, conclusione debole. Due minuti più tardi tentativo al volo di Turrito, respinta di Galullo. Al 66' punizione di Turitto per Antonacci che, di testa, spedisce alto. Al 69' ancora decisivo l'estremo difensore tranese, abile in uscita bassa su Sticozzi, che avrebbe ribadito in rete. Ancora pericoloso l'Apricena: diagonale di Pozzozengaro, leggermente largo. Al 35' Colombo sfiora due volte il raddoppio: prima la parata di Anselmi, seguito da un mancino largo.. Termina così: Soccer Trani 2-0 Atletico Apricena.