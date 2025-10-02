Soccer Trani
Coppa, la Soccer Trani vola agli ottavi: Don Uva battuto anche al ritorno. È 3-0 al ‘Poli’

La Soccer Trani chiude la pratica Don Uva con un netto 9-0 tra andata e ritorno. Moscelli espulso per proteste

Trani - giovedì 2 ottobre 2025 1.17
Coppa Italia Promozione, la Soccer Trani stacca il pass per gli ottavi di finale, eliminando il Don Uva. Gara di ritorno controllata e gestita dai tranesi che, sul sintetico del 'Poli', vincono con un netto 3-0. In rete Cantalice, autore di una doppietta, e Manzari, al secondo centro stagionale. Tra andata e ritorno, i biancazzurri hanno centrato un complessivo 9-0 ai danni dei biscegliesi, numeri incredibili. Inoltre, con questo successo, la Soccer trova la sesta vittoria su altrettante gare disputate sin qui in stagione.

Quanto alla cronaca della gara, mister Moscelli si concede un ampio turnover, optando per un 3-5-2 con Stella tra i pali, Santoro, Antonacci e Stella in difesa. In mediana spazio a Lucarelli, Ragno e Piazzolla mentre, sulle fasce, agiscono D'Addabbo e Rizzi. In attacco Manzari e Del Rosso. La prima frazione non regala particolari emozioni, con i tranesi che gestiscono in tranquillità l'ampio vantaggio dell'andata e creando qualche timida opportunità. Al 34' il Don Uva avrebbe trovato la rete dello zero-uno, ma il direttore di gare annulla per fuorigioco. Il primo tempo termina a reti bianche.

Ripresa vivace, con la Soccer Trani che, al 58', sblocca il risultato: punizione di Lucarelli, traiettoria che termina su Antonacci, sponda per Cantalice che, da pochi passi, non sbaglia: 1-0. Da segnalare, al 66', l'espulsione per proteste ai danni di mister Moscelli: si attende il referto del giudice sportivo per comprendere la quantità della squalifica. Al 69' i tranesi raddoppiano: corner di Lucarelli, colpisce Manzari, respinta del portiere su cui si agguanta ancora Cantalice, che deve solamente spingere in porta: 2-0. All'87' Manzari sigla la rete del definitivo 3-0: sinistro dal cuore dell'area di rigore che batte Cassanelli: è 3-0 al 'Poli'. La Soccer Trani avanza agli ottavi di finale.
