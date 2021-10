Due ori per la scuola We Hai di Trani

Prima trasferta dopo due anni di stop dalle competizioni per la scuola Wei Hai Trani diretta dal M° Pignataro Antonio. Il Team ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti di Sanda, svolti a Zola Predosa (Bologna) durante il weekend del 9 e 10 ottobre.

Il rientro è stato trionfante: due ori su tre atleti in gara!

Di seguito i risultati nello specifico:

- Ottima performance dell'atleta "Junior" Nunziata Thomas che vince semifinale e finale per 2-0, aggiudicandosi il titolo di campione Italiano assoluto Qinda 65kg per la terza volta consecutiva.

- Ottima la prima esperienza dell'atleta Scaringi Francesco, che si aggiudica il titolo di campione Italiano categoria 52kg Qinda, vincendo l'amichevole per 2-0 .

- Ottima la performance di Gaetano Dell'Erba, il quale vince la prima ripresa ma viene squalificato alla seconda per eccessiva esplosività nei colpi. Un po' di amaro in bocca per questo verdetto, ma gareggiare significa anche accettare questo.

Il M° Pignataro Antonio ringrazia gli ufficiali di gara e gli organizzatori, ma soprattutto tutti gli atleti che con umiltà e passione hanno permesso di portare a casa una preziosa esperienza. Il team si sta preparando ora per i campionati Italiani di Kungfu Tradizionale che si svolgeranno a fine mese in Piemonte. Sempre pronti per nuove sfide.