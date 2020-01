Due pali, traversa, salvataggi e rigore fallito: Trani-Orta Nova termina senza reti

: Pellegrino, Ceglie (25′st Colella), Muciaccia, Dentamaro, Bartoli, Campanella, Caruso, Stella, Picci (3'st Stancarone), Negro, Fanelli (1'st Dell'Era) All. SistoMicale, Monopoli A., Cassinis, Lamatrice (36'st Russo), Lacerenza, Mascia, Vigliotti (37'pt D'Aries, 40'st Di Dedda), Dell'Oglio, Monopoli M., Ragno (27'st Tusiano), Foschino (20'st Vitale) All.Carbone: Salomone di BariImpegno interno per il Trani che affronta la matricola Orta Nova nel match valido per la quarta giornata di ritorno, sfida abbordabile solamente sulla carta in considerazione del divario in graduatoria. Sugli spalti si notano presenze maggiori rispetto alla media stagionale e dalla gradinata si levano incessantemente cori a sostegno dei colori sociali.Il primo tempo è inaugurato da una punizione di Dentamaro bloccata dall'estremo ospite. Che possa essere una giornata non particolamente fortunata per i padroni di casa diviene evidente intorno a metà frazione allorquando Negro imbecca in bello stile Caruso la cui girata si stampa sul palo a portiere battuto. La Vigor insiste ed un cross di Ceglie è arpionato al centro da Picci che aggira Micale calciando verso la porta sguarnita: la conclusione è prodigiosamente salvata sulla linea da Cassinis che strozza l'urlo in gola ai tifosi adriatici. Al 39' Negro elude l'intervento di un paio di avversari in prossimità della linea di fondo e penetra in area venendo vistosamente strattonato da Lacerenza: sul dischetto si presenta Picci che spedisce oltre la traversa tra la disperazione dei presenti. Per il capocannoniere del torneo si tratta del primo penalty fallito in stagione, attaccante che nella circostanza rimedia un infortunio.In avvio di ripresa Picci è costretto ad abbandonare il campo, subentra il 18enne Stancarone il quale si accentra sferrando un fendente fortuitamente deviato da Mascia. Caruso e Stella provano invano a superare il portiere foggiano, numero uno dauno che si supera respingendo sulla parte interna della traversa il colpo acrobatico di Bartoli destinato a miglior sorte. I ragazzi di Sisto si rendono nuovamente insidiosi con un piazzato di Negro su cui Micale si oppone in tuffo mentre la dea bendata volta nuovamente le spalle al Trani al 32' poichè la botta di Muciaccia dalla distanza si infrange sulla base del palo. Il pubblico, incredulo ed amareggiato per "una palla che non vuol saperne di entrare", rabbrividisce in occasione di una ripartenza che i dauni non gestiscono adeguatamente sprecando una ghiotta opportunità dinanzi a Pellegrino (inoperoso nell'arco dei 90').Finale convulso nel quale si scatena un parapiglia dinanzi alla panchina ortese, baruffa sedata a stento dall'incerta terna arbitrale e conclusa con l'espulsione del tecnico ospite Carbone e del tranese Ciciriello. Il disperato assalto della Vigor presta il fianco ad un contropiede che termina con un'inzuccata di Vitale che non inquadra lo specchio. Il Trani, nonostante la prestazione poco brillante, è stato comunque in grado di produrre occasioni da goal e, a conti fatti, è stato fermato solamente da episodi a dir poco sfavorevoli; i sostenitori biancazzurri - delusi per la mancata vittoria - tributano ugualmente applausi ed incoraggiamenti ai ragazzi che hanno provato fino all'ultimo ad ottenere i tre punti.Il positivo debutto di Pizzulli sulla panchina del Corato (2-0 rifilato al San Marco) ed il pari interno del Molfetta contro l'Otranto (i salentini hanno raggiunto l'1-1 nel recupero) hanno permesso ai neroverdi di accorciare le distanze dalla capolista portandosi altresì a +6 nei confronti del Trani, margine che attualmente consentirebbe la disputa dei playoff. I risultati delle inseguitrici arridono ai biancazzurri che godono di sei punti di vantaggio sulla quarta in classifica, ossia l'Audace Barletta. Nel prossimo turno la Vigor sarà di scena al "Tursi" di Martina Franca per un confronto fondamentale in chiave playoff al di là delle momentanee difficoltà degli itriani, quinti in compagnia di Barletta ed Ugento.Molfetta 42Corato 40Trani (-3) 34Audace Barletta 28Martina (-1) 27Ugento 27Barletta 27Otranto 25Gallipoli 25Unione Bisceglie 24Fortis Altamura 23Vieste 22Deghi 21Orta Nova 20San Marco 18San Severo 9