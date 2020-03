Emergenza Coronavirus, sospesi i campionati di pallavolo dalla serie B in giù

Nuovo stop per i campionati di pallavolo di serie B nazionale, regionali e territoriali. Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato nella serata di mercoledì 4 marzo, la Federazione Italiana Pallavolo ha stabilito la sospensione dell'attività pallavolistica, fino al 15 marzo.A causa del provvedimento, due partite della Lavinia Group Volley Trani, in serie B2, subiscono così rinvio: si tratta della gara interna contro Energa San Salvatore Telesino, prevista per domenica 8 marzo, e il match fuori casa contro Polymatic Manoppello, inizialmente programmato per sabato 14 marzo.Si recupereranno invece sabato 16 maggio le gare della 17ª giornata di campionato che, rinviate anch'esse per l'emergenza Coronavirus, erano in programma il 29 febbraio ed il 1 marzo: in questo caso, per le tranesi si tratterà di recuperare il match esterno contro Centrodiesel Pagliare.La FIPAV ha reso noto che «tale decisione si è resa necessaria in continuità con il senso di responsabilità che deve necessariamente essere alla base di ogni azione intrapresa in queste ore e che l'unico obiettivo è quello di garantire la tutela dei propri tesserati».