Ennesima - e ultima - figuraccia della stagione: la Soccer Trani termina il campionato al settimo posto

, domenica 18 maggio,, e termina come peggio non poteva per la Soccer Trani,, prossimo a disputare i playout per mantenere la categoria. Non è tutto: con questa sconfitta - l'undicesima per l'esattezza del campionato - i tranesi chiudono addirittura alin classifica, a quota 49 punti, a pari merito con il Real Siti, avanti però per miglior differenza reti.Si può parlare di stagione fallimentare?Bisogna considerare che la Soccer Trani non è mai stata realmente competitiva per le posizioni di vertice: ben 39 (trentanove!) i punti di distanza dall'Audace Barletta, protagonista assoluta del campionato. La zona playoff, obiettivo minimo stagionale, lontana 21 lunghezze.Tanti, troppi gli errori commessi ad inizio anno che, a lungo andare, si sono fatti sentire, nonostante il tentativo, seppur positivo per un certo periodo, di trasformare l'organico allestito in estate durante il mercato invernale, ma non è bastato. Ad oggi, ci si possono porre moltissimi punti interrogativi per il futuro, ma una cosa è certa:Non resta dunque che attendere per scoprire quella che sarà la Soccer Trani 25/26, con la certezza che gli innumerevoli errori compiuti quest'anno debbano essere la forza da cui ripartire. Probabilmente ci sarà una rivoluzione, dentro e fuori dal campo, necessaria evidentemente per competere per vette più alte.