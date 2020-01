Esordio del Trani nel nuovo decennio con Amodio e Fanelli in campo: al Comunale c'è l'Otranto

L'alba di un nuovo decennio che si concluderà con il centenario del calcio tranese: la Vigor si appresta ad esordire nel 2020 ospitando l'insidioso Otranto e provando a consolidare il sorprendente ed al tempo stesso meritato terzo posto in graduatoria, piazzamento che attualmente varrebbe la disputa dei playoff in considerazione dei sei punti di margine dal Corato. Il ritmo delle battistrada è serrato e conosce poche pause per cui il gruppo guidato da Angelo Sisto, a dispetto degli ostacoli nei quali si imbatte quotidianamente, è chiamato a proseguire la cavalcata che lo ha reso arbitro degli spareggi promozione.I tifosi biancazzurri (suddivisi tra chi contesta perennemente la proprietà disertando lo stadio e chi continua ad omaggiare una squadra che non finisce di stupire e che reclama, tuttavia, presenze sugli spalti in linea con le potenzialità della piazza) si accingono a vivere gli anni '20 del Duemila confidando in una rinascita del football cittadino in modo tale da ritornare a calcare quei palcoscenici professionistici nei quali il Trani ha scritto pagine indelebili.Il tecnico potrà disporre degli elementi ingaggiati nell'ultimo giorno di mercato, pedine di indubbio spessore per la categoria che rispondono ai nomi di Simone Fanelli e Giuseppe Amodio: i calciatori sono pronti ad esordire in riva all'Adriatico (Simone è figlio di Vito, ex Polisportiva) garantendo esperienza e qualità ad un organico numericamente esiguo. Sisto, infatti, è obbligato a fare i conti con squalifiche ed acciacchi: Dentamaro e Negro sono stati appiedati dal giudice sportivo rispettivamente per due ed un turno, il giovane centrocampista Strambelli non potrà ancora debuttare a causa di impegni scolastici, infine Antonacci è in dubbio per un infortunio causato dalle improponibili condizioni del terreno di gioco.Gli idruntini di Gigi Bruno, ottavi a quota 22, stanno disputando il consueto torneo dignitoso; la rosa è composta prevalentemente da giovani del territorio salentino supportati dallo zoccolo duro dei veterani Caroppo (portiere goleador), Palazzo, Villani, Mariano, Mancarella e Schirinzi.Arbitro dell'incontro, ore 14.30, il barlettano Spera coadiuvato da Desiderato della medesima sezione e dal leccese Battista. La gara di andata coincise con il primo successo stagionale della Vigor - in inferiorità numerica - che si impose al "Nachira" per 2-0 grazie alle reti di Stella e Picci.