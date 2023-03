Festa del Papà a canestro: domenica 19 il quadrangolare dell'Avis Basket Trani

Domenica di festa, in compagnia della palla a spicchi, per i giovani atleti tranesi dell'Avis Basket Trani. Dalle ore 9.00 di domenica 19 marzo, al via il primo quadrangolare di basket, per le categorie Scoiattoli e Aquilotti, organizzato dalla giovane compagine cestistica tranese. Protagoniste sul campo del Pallone Tensostatico di Trani, oltre alla formazione di casa, le squadre dei Molfetta Ballers, dell'Ad Basket Trinitapoli e della Ssd Sveva Pallacanestro Lucera. Una prima occasione per gli aspiranti cestisti pugliesi di confrontarsi in una nuova cornice tra pari età e di consolidare amicizia e divertimento.Il torneo si estenderà lungo tutto l'arco della giornata e vedrà la partecipazione della dott.ssa Samantha di Geso, biologo nutrizionista, per un focus sull'alimentazione nell'attività sportiva e agonistica giovanili. L'evento, organizzato con il supporto di Decathlon, dNa Milano e Avis, si concluderà il pomeriggio alle 18.30, con lo scontro al vertice del girone A di Promozione maschile: in campo la capolista Webbin Manfredonia e i senior dell'Avis Basket Trani, in cerca della definitva conferma del terzo posto finora occupato.