Fondamentale crocevia playoff al Comunale: Trani-Audace Barletta interessa metà compagini del torneo

Dilatare ulteriormente il divario rispetto alle quarte classificate e mantenere (o, se possibile, ridurre) la distanza dal secondo posto: sono evidenti gli obiettivi che il Trani si pone in vista della delicatissima sfida casalinga in chiave playoff contro l'Audace Barletta. La Vigor, reduce da due pari interni consecutivi senza reti - a cui hanno fatto da contraltare i successi esterni ad Altamura, San Marco in Lamis e Martina che hanno permesso agli adriatici di mantenere la media di due punti a partita - intende riprendere confidenza con le vittorie sul sempre più malconcio terreno del Comunale che in settimana ha procurato non pochi guai a qualche atleta.L'occasione appare ghiotta dato che i rivali di turno occupano la quarta posizione a quota 28 in compagnia di Barletta 1922 ed Ugento: il provvisorio +9 dei tranesi sul drappello di inseguitrici (alle cui spalle vi sono Unione Bisceglie, Martina, Otranto e Gallipoli) rappresenta un bottino da consolidare nella consapevolezza di essere l'ago della bilancia per quanto concerne l'eventuale disputa dei playoff. Molfetta e Corato affronteranno impegni abbordabili tra le mura amiche, rispettivamente al cospetto di San Marco ed Orta Nova, per cui Trani-Audace appare un autentico crocevia dei destini di circa metà delle compagini del torneo.Angelo Sisto, come ormai accade da tempo, è costretto a fare i conti con alcuni problemi di formazione: assenti gli infortunati Picci e Castiello (il giovane attaccante ha debuttato domenica scorsa negli ultimi minuti), saranno invece valutate attentamente le condizioni degli acciaccati Campanella, Antonacci e Fanelli. Il tecnico potrebbe tornare a disporre di Moussa e Mazzilli il cui recupero, però, non si è ancora completato.I barlettani, protagonisti di un sensazionale avvio di torneo che li ha visti sul podio fino a metà novembre, hanno smarrito da oltre due mesi la via maestra; nell'organico a disposizione di Iannone figurano elementi interessanti quali Iorio e D'Onofrio, numerosi ex biancazzurri (Albanese, Albrizio, Dicandia, Rizzi, Losappio) nonché i tranesi doc Amoruso, Ciardi (capitano nella scorsa annata), Di Meo, Guacci e Di Lernia.Nella gara di andata i biancorossi si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Guacci e D'Ascoli a coronamento di una prestazione abulica dei ragazzi di Sisto. L'incontro, il cui fischio d'inizio è programmato per le 15, sarà diretto dal signor Vittoria della sezione di Taranto coadiuvato dal foggiano Rizzi e dal molfettese Garofalo. In considerazione dell'orario più agevole e dell'importanza del match, calciatori e staff tecnico della Vigor si augurano di ricevere un sostegno massiccio dagli spalti.