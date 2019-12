Un lampo di Mazzilli nella ripresa ed il Trani espugna Altamura: Fortis battuta 0-1

Prima giornata di ritorno per la Vigor che si reca al "D'Angelo" di Altamura per affrontare l'altalenante Fortis che finora non ha rispettato i pronostici estivi.Gara caratterizzata da un vento sferzante che influisce su un primo tempo avaro di sussulti: da segnalare una conclusione dal limite dell'ex Fumai (Pellegrino devia in angolo) ed una punizione dello stesso bloccata dal portiere tranese, dall'altro lato un'inzuccata di Bartoli da posizione ravvicinata è parata dall'estremo murgiano.Al 2' della ripresa Negro sgattaiola sulla fascia servendo al centro Mazzilli che appoggia in rete da pochi passi. Bartoli di testa spedisce oltre la traversa mentre l'altamurano De Santis impegna Pellegrino su calcio piazzato. Al 33' Vigor in inferiorità numerica per l'espulsione di Dentamaro in circostanze poco chiare ma è Negro a sfiorare il raddoppio grazie ad un pregevole spunto personale.Il confuso assalto locale non produce esiti, anzi è Fumai a rimediare un rosso al 50'. Trani al terzo posto.