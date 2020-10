Fortitudo, il settore volley approda ai campionati federali

Traguardo storico per la Polisportiva Fortitudo Trani che ha aggiunto un altro tassello al proprio percorso, infatti è di qualche giorno fa la notizia della affiliazione alla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) che permetterà alle giovani leve del settore Volley di continuare il proprio cammino di crescita attraverso la partecipazione ai campionati federali di categoria UNDER, nella stagione agonistica 2020/2021.Una Società in continua crescita, la Fortitudo, che ha centrato l'obiettivo di avviare anche il Corso Minivolley già dall'agosto 2019 raggiungendo in poco tempo oltre 50 tesserati nei primi mesi di attività ma che con la chiusura forzata ha visto interrompere bruscamente il lavoro del tecnico Responsabile Marta De Gennaro. La Presidente Lilli Basile insieme al direttivo non si è persa d'animo ed ha riaperto le attività a luglio insieme a tutti i tesserati rispettando i protocolli federali e quelli emanati dal Governo."Grande soddisfazione nell'ambiente perché il lavoro svolto questa estate ha permesso di avviare tutti i corsi a partire dai 5 anni per bambini e bambine che vogliono affacciarsi a questo sport, comprendendo tutte le categorie previste", continua il Presidente Lilli Basile. "E' importante dare punti di riferimento ai nostri giovani e alle nostre ragazze che vogliono praticare pallavolo a livello agonistico. Abbiamo ampliato lo staff MINIVOLLEY con istruttori qualificati e questo non può che renderci orgogliosi".Sono attivi i nostri corsi minivolley per i bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, mentre per l'attività giovanile i corsi sono rivolti alle ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su. Non resta che contattare i nostri canali social per tutte le informazioni. Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto delle norme anticontagio.