Fortitudo Summer camp 2021, ritorna il campo estivo per bambini

Non si fa cogliere di sorpresa la Apd Fortitudo Trani, la ripartenza li vedrà protagonisti per l'estate al fianco delle famiglie. Il Fortitudo summer camp 2021 sarà un campo estivo multi-sport aperto a tutti, non solo ai propri tesserati. Sarà l'occasione per tanti bambini e bambine di ritornare a praticare sport all'aria aperta, godendosi il mare, il sole e tutti i comfort di Casa Fortitudo.Bambini e ragazzi saranno impegnati dal lunedì al venerdì, in giornate ricche di sport, attività ricreative e mare, il tutto si svolgerà nella nuovissima struttura Fortitudo House sita un Contrada Fontanelle 2 a Trani, una struttura al chiuso allestita in ogni minimo dettaglio per le attività della Polisportiva. «Importante novità di quest'anno saranno i campi all'aperto strutturati e pensati per accogliere piccoli e grandi nello svolgimento della pratica sportiva», queste le parole del Presidente Lilli Basile che insieme alla dirigenza e a tutto lo staff, ha voluto fortemente ripartire curando nei minimi dettagli l'organizzazione delle attività.Il Fortitudo Summer Camp è aperto a tutti i bambini dai 5 ai 14 anni e sarà tenuto da istruttori qualificati federali e da educatori con esperienza dal 14 giugno al 31 luglio. Tante e diverse le discipline proposte così come le formule previste, tra cui la possibilità di prolungare la permanenza fino al primo pomeriggio.Non vi resta che contattare i Responsabili del Campo e di far vivere ai vostri figli un'estate alla Fortitudo House , il divertimento, potete starne certi, è assicurato!!Info e contatti:Lilli Basile 3921829352Marta De Gennaro 3498745466Carlo Montefalcone 3497120301Michele Di Gennaro 3458542004.