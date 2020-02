Harakiri Trani al "Bianco" di Gallipoli: clamorosa rimonta dei salentini da 0-3 a 3-3

TRANI: Pellegrino, Antonacci, Muciaccia, Stella, Bartoli, Campanella, Ceglie, Mazzilli, Moussa, Negro, Caruso All. SistoSeconda trasferta consecutiva per il Trani che si reca sul sintetico del "Bianco" per affrontare il Gallipoli che tra le mura amiche ha finora rimediato ben sei sconfitte. Prima frazione di gioco scoppiettante poichè i biancazzurri rifilano tre reti ai salentini: ad andare a segno sono l'ivoriano Moussa (autore di due goal, al 4' ed al 20') e Caruso che realizza il provvisorio raddoppio all'8'. I giallorossi accorciano le distanze al 43' con Suhs dando l'avvio alla clamorosa rimonta che matura nella ripresa grazie alle marcature di Alemanni e Tardini (9' e 35') che sigillano un 3-3 che lascia l'amaro in bocca alimentando le perplessità sul finale di stagione della Vigor.