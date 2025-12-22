Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Girone d’andata d’applausi, Moscelli: «È tempo di staccare la spina, torneremo ancora più affamati»

“Ora ci godiamo queste vacanze natalizie, auguro a tutta la cittadinanza un sereno Natale”

Trani - lunedì 22 dicembre 2025 13.05
La Soccer Trani non riesce nell'impresa di concludere l'anno a punteggio pieno, ma questa squadra - non potrebbe essere altrimenti - merita solamente elogi: ieri, domenica 21 dicembre, è terminato infatti il girone d'andata del campionato di Promozione, con un pareggio contro il Virtus Palese (1-1), al termine di una partita combattutissima, forse una delle più vive ed intense della stagione sin qui.

16 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte: questo il primo bilancio sotto la gestione Luciano Pace, che potrà certamente essere soddisfatto del lavoro svolto dai suoi ragazzi e da mister Moscelli. Dati alla mano, la Soccer Trani chiude l'anno solare a 49 punti in classifica sui 51 disponibili, con un distacco di 12 lunghezze dal secondo posto occupato dal San Marco. 44 le reti realizzate (miglior attacco) e 5 quelle subite (miglior difesa).

Al termine della sfida contro il Virtus Palese, è intervenuto proprio Moscelli, analizzando la sfida del 'San Pio', oltre a trarre un primo resoconto sulla stagione: «Abbiamo fatto una prestazione importante, contro un'ottima squadra. Il migliore in campo è stato Addario, e questo dice già molto. Prima o poi doveva capitare, ho visto la squadra un po' triste, mi fa capire che non siamo sazi, siamo ancora affamati. Li ho ringraziati uno per uno, era il minimo che potessi fare. Avremmo voluto chiudere a punteggio pieno, ma credo rimarremo comunque nella storia»

«Ora ci godiamo queste vacanze natalizie, auguro a tutta la cittadinanza un sereno Natale. Pubblico? Abbiamo riacceso l'entusiasmo, ma credo abbiano compreso a pieno lo spirito della squadra, siamo entrambi battaglieri. Sentire 'la capolista se ne va', sotto di risultato, è stata la spinta dentro di noi. Adesso stacchiamo un po' la spina, abbiamo tirato al massimo per oltre quattro mesi, torneremo con la stessa voglia di vincere»
