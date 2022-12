Giulia Bassi è campionessa italiana di kungfu a 16 anni

Ebbene sì è la stessa Giulia che un mese fa ha sfiorato l'oro in Grecia agli Europei ed oggi riconferma il suo talento, allieva della Maestro Antonio Pignataro dall'età di 5 anni, vince l'oro a Catania ai campionati Italiani di Wushu Tradizionale a Catania (Sicilia) nella categoria Kungfu Shaolin e si Laurea campionessa Italiana Junior 2022. Ma non finisce qui ...Quattro sono gli atleti partiti da Trani:- Medaglia di Bronzo per Pisani Aida Teresa atleta di alto livello della nazionale italiana sale sul podio nella categoria Senior Femminile in una categoria di alto livello.- Nachiro Umberto e Nicholas Stella 4° posto sfiorando il bronzo;Un vero orgoglio avere nella nostra città una scuola conosciuta a livello nazionale ed internazionale di alto livello.Le parole del M° Pignataro Antonio: «È stato un anno da incorniciare dopo le due medaglie Europee oggi raccogliamo i frutti di tanti anni di lavoro, attraverso la pratica del Kungfu vogliamo dare a questa città valori che in questa società si stanno indebolendo. Ora si concluderà l'anno con il Gala di Kungfu al Palassi in occasione dei 10 anni della scuola Wei Hai».