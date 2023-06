Gran successo per la decima edizione di BasketTiamo

Cala il sipario sulla decima edizione del torneo BasketTiamo, evento che ha annoverato la partecipazione di molti atleti, alcuni dei quali anche di elevata caratura, avendo calcato i parquet dei palazzetti di tutta Italia durante la loro carriera cestistica. "Se festa dello sport doveva essere, festa dello sport è stata", dichiara entusiasta Maurizio Bernardi, non nascondendo una buona dose di soddisfazione, mentre stringe mani, abbraccia e ringrazia i suoi "Amici del Basket e dello Sport" che lo hanno supportato nell'organizzazione di questa magnifica avventura. E così, dopo lo scoppiettante triangolare giocatosi sabato 24 e vinto dai "ragazzi" di coach Rasoli, è stata finalmente ripagata la trepidante attesa. Già dalle ore 16 di domenica 25, hanno iniziato a gremirsi gli spalti del "PalaAssi" quando i ragazzi del Baskin prima ed i "cuccioli" del minibasket poi, hanno dato dimostrazione di quanto appreso durante la stagione. Tutto ciò è servito per "scaldare i motori" alla crew di Dunk Italy, capitanati da Davide Campigotto, che ha scandito i tempi e dato la giusta rilevanza alla prestazione di ognuno dei suoi. Vedere questi ragazzi saltare, coordinarsi e schiacciare in quel modo è stato davvero esaltante. Vedere adulti e bambini applaudire insieme, crea sempre "magia", scalda il cuore. E' stata una performance incredibile, mai vista a queste latitudini. La serata quindi è giunta al suo culmine: tra gli applausi, i sorrisi, gli abbracci e qualche lacrima (siamo testimoni di averne vista più d'una), si è svolto uno dei più bei "revival" che la recente storia tranese potesse regalarci. La mitica Virtus Trani, quella della serie B "targata" Dileo, guidata dal duo d'eccezione Schinzani/Gadaleta, ha affrontato l'ottima selezione over 40 messa su dall'onnipresente coach Niki Ceci. La gara, che sembrava segnata sin dal primo quarto, quando il "team multietnico" è riuscito a dare sin da subito 12 lunghezze alle "old stars" Virtus, ha subito una svolta "frizzante". Infatti, come nei recenti passati migliori, ecco "accendersi" Ferraretti, con le sue immancabili "bombe", quindi Pasquale Scoccimarro, Salvatore Caressa ed a ruota tutti gli altri, si sono a portati, nel terzo quarto, ad una sola lunghezza dalla squadra avversaria, che nel frattempo continuava a martellare con i soliti Gigi Delli Carri, Luigi Sfregola e Gianfranco Lenzu, autentico trascinatore ed MVP della partita. Solo per la cronaca sportiva vi diciamo che la partita è stata vinta di misura dalla "selezione over 40". Siamo sicuri che ciascun spettatore, porterà con sè il ricordo di ciò che ha visto e vissuto e non lo dimenticherà facilmente. Ma la domanda che già "frulla" nella testa di ciascun amante dello sport e della pallacanestro in particolare è solo una: Cosa ci riserverete per il prossimo anno?.