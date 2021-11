Grande successo a Trani per il primo Torneo Open Fit di Padel

Grande successo ieri per le fasi finali del Torneo Open FIT organizzato dal Dorado Padel Center, il nuovo spazio di sport e divertimento nato a Trani in Via Andria, che da qualche mese sta attirando tantissimi appassionati da tutta la Puglia.Con oltre 120 iscritti provenienti da tutta Italia, il torneo ha visto sfidarsi atleti di prima fascia che hanno offerto al pubblico delle partite di altissimo livello.Ad aggiudicarsi il titolo maschile è stata la coppia Bracchi-Navarrete, che ha sconfitto in finale Verde-Lucchetti con il punteggio di 6-2 6-2. Le vincitrici del tabellone femminile, invece, sono state Cascella e Imperio che hanno vinto 6-2 6-1 contro Pellegrino e Arbues."Siamo veramente felici e orgogliosi di aver portato il grande Padel a Trani" ha commentato Vincenzo Jannuzzi, co-founder e direttore sportivo del Dorado Padel Center. "I tantissimi appassionati presenti alle fasi finali testimoniano la crescita che il Padel sta avendo in tutta Italia. Abbiamo scelto di realizzare uno dei centri più grandi della Puglia proprio perché siamo convinti che questo Sport prenderà ancora più piede in futuro. Giocare a padel trasmette positività, energia e divertimento ed era proprio questa, infatti, l'atmosfera che si respirava ieri al Dorado Padel Center".