Il fine settimana del Thriatlon a Trani: partecipanti di tutte le età tra corsa, ciclismo e nuoto

Uno scenario splendido per gli oltre 200 atleti protagonisti della Triathlon Sprint inaugurata ieri da Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI, madrina alla manifestazione: dal piazzale di Colonna , percorrendo tutto il lungomare sulla ciclabile fino al Porto, passando davanti alla Villa Comunale, un connubio ideale per favorire la cultura dello sport.Impeccabile come sempre la macchina organizzativa della Atletica Tommaso Assi Triathlon Team, sotto l'egida della FITRI (Federazione Italiana Triathlon) Puglia con i tanti volontari delle Associazioni tranesi della Protezione Civile e con il coordinamento della Polizia Municipale di Trani, tutti proiettati a rendere sicure e confortevoli le gare,A Colonna sono partite questa mattina la Gara Sprint (750 mt. di nuoto, 20 km. di bike, e 5 km. di corsa), valida per le categorie Youth B fino agli M75 per il Campionato regionale individuale "Silver" e a seguire la Triathlon Giovanile (300 mt. di nuoto, 6 km. di bike, e 2 km. di corsa), valida per le categorie giovanili Youth A, Youth B e Juniores, come tappa del circuito interregionale Zona SUD.Alle due gare sono già iscritti circa 220 atleti provenienti da diverse regioni d'Italia (Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia). : grande la partecipazione ma anche l'interesse di tanti spettatori che incitavano gli atleti; ci si augura la contagiosità a praticare sport, già sicuramente favorita dai recenti straordinari successi dei team italiani alle Olimpiadi e Paraolimpiadi.La manifestazione era cominciata ieri, sempre nello splendido scenario di Colonna , con il via alle gare dei più giovani (dai 6 ai 13 anni), valide per il circuito interregionale Zona SUD, con le categorie mini-cuccioli, cuccioli, esordienti e ragazzi