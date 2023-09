Il Lecce bussa ancora in casa Soccer, Gianluca Lattanzio vola in serie A

La Soccer è orgogliosa di comunicare che a difendere i colori giallorossi del U.S. Lecce , insieme al nostro Vittorio Sansaro, ci sarà anche Gianluca Lattanzio, difensore centrale classe 2009, cresciuto nel nostro settore giovanile.

Il gruppo dei 2009 "perde" quindi un'altra pedina importante della nostra società: anche per Gianluca si aprono le porte del professionismo.

Un ragazzo umile, testardo, determinato, che ha lavorato molto per raggiungere questo obiettivo: messosi in evidenza non solo in campionato (giocando spesso sotto età), ma anche in tornei, provini e stage presso club professionistici, dalla prossima stagione farà parte della formazione nazionale U15 del prestigioso club pugliese.

«A Gianluca auguriamo di continuare a far vedere quanto di buono ha fatto con la nostra maglia.

Si consolida così la linea della società, il cui obiettivo principale è la crescita dei ragazzi, contribuendo alla realizzazione dei loro sogni.

E' un altro traguardo che riempie d'orgoglio la nostra società nella speranza che dopo Gianluca ci sia una lunga serie di giovani promesse cresciute nella nostra famiglia.

A Gianluca va il nostro augurio, che questo sia un punto di partenza per un percorso calcistico ricco di soddisfazioni, successi e formazione.

Ringraziamo la società del U.S. Lecce per aver creduto nel nostro ragazzo».