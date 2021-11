Il tranese Alfonso Palumbo convocato in Oman per il Campionato Mondiale Giovanile di Vela

Il giovane velista Alfonso Palumbo, studente atleta di alto livello del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi di Trani, secondo il Programma Sperimentale Ministeriale Progetto Atleti di Alto Livello, ai sensi del D.M. n.279/218, al quale il Liceo aderisce, è stato convocato, come componente della Squadra ufficiale italiana, al prestigiosoche si disputerà in Oman dall'11 al 18 Dicembre 2021.Per questo evento viene selezionato il miglior equipaggio di ogni nazione, per un totale di circa trenta equipaggi, ognuno dei quali rappresenterà la propria nazione. Palumbo rappresenterà, con il suo compagno di regata, l'Italia nella classe 29er maschile (la classe prende il nome dal tipo di natante a vela da regata, il 29 er, definito dagli esperti "la barca acrobatica per i giovani").Alfonso Palumbo, che gareggia dall'età di nove anni, riesce a conciliare perfettamente la sua passione per la vela ad altissimi livelli con lo studio e la frequenza delle lezioni dell'ultimo anno del liceo scientifico (frequenta la classe quinta C tradizionale), grazie all'adesione al progetto sperimentale studente Atleta di alto livello che consente,attraverso piani di studio personalizzati, di assicurare il successo formativo degli studenti che praticano attività agonistiche sportivi.Il Liceo Vecchi, in linea con il trend nazionale e nonostante l'emergenza epidemiologica, nel corso degli anni ha visto crescere il numero dei suoi studenti impegnati in attività agonistiche di alto livello: da 11 dello scorso anno scolastico, le adesioni sono arrivate quest'anno a 29, motivate dal possesso dei richiesti requisiti.L'intera Comunità scolastica del Liceo Vecchi, in vista dell' importante competizione mondiale, augura ad Alfonso Palumbo di rappresentare nel migliore dei modi l'Italia.