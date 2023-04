Il tranese Pasquale Pecorella arbitrerà la Gara2 di finale scudetto di basket femminile

Una designazione importante per il nostro concittadino

Sarà il tranese Pasquale Pecorella ad arbitrare una delle più importanti partite della stagione di basket femminile: è infatti stato designato a dirigere la Gara 2 di finale scudetto femminile.L'incontro è in calendario per il prossimo martedì 2 maggio, e vedrà in campo le formazioni del Famila Basket Schio e della Segafredo Zanetti Bologna.