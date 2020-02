Il Trani affronta l’Unione Bisceglie al “Di Liddo” per provare a voltare pagina

La prima sconfitta interna stagionale del Trani non ha risparmiato conseguenze in termini di classifica poiché il contemporaneo successo del Corato ha proiettato i neroverdi a +9 sulla Vigor, distacco che attualmente impedirebbe la disputa dei playoff regionali per tutte le compagini del torneo. I ragazzi di Sisto, tuttavia, non si lasciano travolgere dalla delusione poiché, abituati ormai a situazioni ben più complicate, si concentrano esclusivamente sulle vicende agonistiche: l'imminente impegno sul sintetico del "Di Liddo" contro l'Unione Bisceglie rappresenta, dunque, il banco di prova volto ad archiviare l'amara pagina vissuta contro l'Audace Barletta.Non prenderà parte alla sfida Fabio Campanella, appiedato per un turno dal giudice sportivo in conseguenza dell'espulsione rimediata domenica scorsa: le immagini televisive hanno confermato quanto sia stato spropositato il provvedimento tanto che il direttore di gara, probabilmente, nel referto ha riconosciuto l'errore. L'assenza del difensore locorotondese si somma alle problematiche fisiche che attanagliano altri calciatori (Picci, Stella, Fanelli) ma l'allenatore tranese potrebbe recuperare almeno il centrocampista Mazzilli, out da inizio gennaio; Moussa è rimasto in campo per 90' al cospetto dei barlettani per cui mister Sisto valuterà attentamente le pedine da schierare nel reparto avanzato.L'Unione Bisceglie è reduce da un periodo positivo che ha condotto il team allenato da Di Simone in settima posizione. Nonostante la spiccata vocazione alla "linea verde" della compagine azzurra, la rosa è composta da diversi elementi navigati quali Zinetti, Lullo, Dispoto, Di Giorgio, Cordisco, Compierchio, Berardino, gli ex Gianni Lorusso e Leonardo Guerra ed il talentuoso Mario Musa.La gara di andata al Comunale si è conclusa con il successo di misura della Vigor che si è imposta grazie ad una doppietta di bomber Picci (da quel momento in poi andò a segno per ben sei turni consecutivi). L'incontro, ore 15, sarà diretto dal signor Palmieri di Brindisi coadiuvato da Miccoli della medesima sezione e dal leccese Battista. Avranno accesso all'impianto biscegliese 99 spettatori, come è ormai prassi consolidata.Giovedì, intanto, la Coppa Italia regionale è stata vinta dal Corato che si appresta ad affrontare la fase nazionale: il triangolare del primo turno opporrà gli uomini di Pizzulli ad Afragolese e Vultur Rionero. Nel trionfo finale dei neroverdi confidano il Trani e le altre aspiranti ai playoff ma adesso è prematuro effettuare ragionamenti in tal senso.