Calcio
Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato”
La Soccer Trani centra la 13^vittoria consecutiva, nonostante una gara sottotono
Trani - domenica 30 novembre 2025 20.00
In virtù dei rocamboleschi risultati del pomeriggio, la Soccer Trani è balzata a +13 dal secondo posto, adesso occupato dal Virtus Palese. Decisiva l'inaspettata sconfitta del San Marco a San Severo, ed il pareggio della Cosmano Foggia contro la Virtus Bisceglie. I tranesi, vittoriosi a Molfetta, sono dunque ufficialmente in fuga, con il campionato che, ad oggi, sembra avere una chiarissima direzione verso Trani.
Nonostante tutto ciò, mister Moscelli, analizzando a caldo la sfida del 'Poli', non ha gradito moltissimo la partita messa in campo dai suoi ragazzi che, indipendentemente da questo, hanno centrato la tredicesima vittoria consecutiva in campionato, la diciassettesima in stagione. Numeri folli, per un Trani folle. Ecco le dichiarazioni di mister Moscelli.
"Di buono mi prendo solamente la vittoria. La prestazione non mi è piaciuta, l'atteggiamento anche. Sono il primo responsabile. Avevo detto sarebbe stata la settimana più complicata, sono arrivati veramente troppi complimenti, troppe distrazioni. Sicuramente anche l'orario ha influito, ma bisogna adeguarsi. Non sono triste, sono arrabbiato con me stesso. Dobbiamo capire che l'umiltà, in tutto l'ambiente Soccer Trani, non dobbiamo perderla. Nonostante una performance sottotono, abbiamo creato tanto, ma non abbastanza per chiudere la partita"
"Ci è mancata la grinta, la passione. Non possiamo permetterci cali, l'obiettivo è ancora lontano. Questo dovuto alle scelte iniziali di formazione? Anche dopo i cambi, la musica non è cambiata. Dobbiamo subito ritrovare quella fame che avevamo all'inizio del campionato. Era una gara da chiudere prima, abbiamo sbagliato veramente troppo. C'è da lavorare, per mettere tutte le cose al proprio posto. A prescindere da tutto, ci godiamo comunque la diciassettesima vittoria, il percorso che stiamo facendo è straordinario"
Nonostante tutto ciò, mister Moscelli, analizzando a caldo la sfida del 'Poli', non ha gradito moltissimo la partita messa in campo dai suoi ragazzi che, indipendentemente da questo, hanno centrato la tredicesima vittoria consecutiva in campionato, la diciassettesima in stagione. Numeri folli, per un Trani folle. Ecco le dichiarazioni di mister Moscelli.
"Di buono mi prendo solamente la vittoria. La prestazione non mi è piaciuta, l'atteggiamento anche. Sono il primo responsabile. Avevo detto sarebbe stata la settimana più complicata, sono arrivati veramente troppi complimenti, troppe distrazioni. Sicuramente anche l'orario ha influito, ma bisogna adeguarsi. Non sono triste, sono arrabbiato con me stesso. Dobbiamo capire che l'umiltà, in tutto l'ambiente Soccer Trani, non dobbiamo perderla. Nonostante una performance sottotono, abbiamo creato tanto, ma non abbastanza per chiudere la partita"
"Ci è mancata la grinta, la passione. Non possiamo permetterci cali, l'obiettivo è ancora lontano. Questo dovuto alle scelte iniziali di formazione? Anche dopo i cambi, la musica non è cambiata. Dobbiamo subito ritrovare quella fame che avevamo all'inizio del campionato. Era una gara da chiudere prima, abbiamo sbagliato veramente troppo. C'è da lavorare, per mettere tutte le cose al proprio posto. A prescindere da tutto, ci godiamo comunque la diciassettesima vittoria, il percorso che stiamo facendo è straordinario"