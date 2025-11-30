Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato”

In virtù dei rocamboleschi risultati del pomeriggio, laè balzata adal secondo posto, adesso occupato dal Virtus Palese. Decisiva l'inaspettata sconfitta dela San Severo, ed il pareggio dellacontro la Virtus Bisceglie. I tranesi, vittoriosi a Molfetta, sono dunque ufficialmente in, con il campionato che, ad oggi, sembra avere una chiarissimaverso Trani.Nonostante tutto ciò, mister, analizzando a caldo la sfida del 'Poli', non ha gradito moltissimo la partita messa in campo dai suoi ragazzi che, indipendentemente da questo, hanno centrato la, la diciassettesima in stagione. Numeri folli, per un Trani folle. Ecco le dichiarazioni di mister Moscelli."Di buono mi prendo solamente la vittoria. Lanon mi è piaciuta,anche. Sono il primo. Avevo detto sarebbe stata la settimana più complicata, sono arrivati veramente, troppe distrazioni. Sicuramente anche l'orario ha influito, ma bisogna adeguarsi. Non sono triste, sonocon me stesso. Dobbiamo capire che l'umiltà, in tutto l'ambiente Soccer Trani, non dobbiamo perderla. Nonostante una performance sottotono, abbiamo creato tanto, ma non abbastanza per chiudere la partita""Ci è mancata la, la passione. Non possiamo permetterci cali, l'obiettivo è ancora lontano. Questo dovuto alle scelte iniziali di formazione? Anche dopo i cambi, la musica non è cambiata. Dobbiamo subito ritrovare quellache avevamo all'inizio del campionato. Era una gara da chiudere prima, abbiamo sbagliato veramente troppo. C'è da lavorare, per mettere tutte le cose al proprio posto. A prescindere da tutto, cicomunque lavittoria, il percorso che stiamo facendo è straordinario"