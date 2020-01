Il Trani consolida il terzo posto sbarazzandosi del giovane Martina: 3-0 al "Tursi" firmato da Stancarone e Negro

: Lizzano (26'st Caroli), Semeraro, Bari, Solito, Anglani, Labellarte, Guarino (30'st Leone), Fumarola, Serio, Lisi, Cofano All. Caroli: Pellegrino, Colella (10'st Caruso), Muciaccia (38'st Vulpis), Dentamaro, Bartoli, Campanella, Ceglie (28'st Antonacci), Stella, Dell'Era (35'st Castiello), Negro, Stancarone (20'st Schirizzi) All. Sisto: Laraspata di Bari: 3'st Stancarone, 7' e 33'st NegroTrani impegnato nel posticipo del 20° turno di campionato contro il Martina: sul terreno del "Tursi" i ragazzi di Sisto affrontano una compagine infarcita di giovanissimi - Anglani e Fumarola gli elementi di esperienza - in attesa degli imminenti sviluppi dirigenziali che hanno già portato l'ex ds biancazzurro Francesco Morgese nel sodalizio itriano. Gli adriatici devono fare a meno di Picci (acclamato durante l'intervallo dai tifosi martinesi che ne ricordano le memorabili gesta durante la stagione 2011-12 in serie D che si concluse con la promozione in Seconda Divisione), Mazzilli, Moussa e Ciciriello.Pioggia e vento sferzano l'impianto della cittadina tarantina, impianto che avrebbe potuto offrire una cornice di pubblico degna di una sfida di grande tradizione qualora la situazione societaria di entrambe le realtà fosse stata più serena. In avvio di primo tempo Stella coglie il palo, successivamente i padroni di casa insidiano la porta della Vigor con un colpo di testa di Solito (smanacciato da Pellegrino) ed una bordata di Anglani sul fondo. Capovolgimenti di fronte a ripetizione: Stancarone calcia da posizione ravvicinata ma Lizzano è abile a sventare il pericolo mentre un'inzuccata di Labellarte lambisce il palo procurando brividi agli ospiti. L'ultima emozione è costituita dallo splendido tiro a giro di Negro che regala l'effetto ottico del goal accarezzando l'incrocio.Le fasi iniziali della ripresa evidenziano una Vigor determinata a sbloccare il punteggio anche in considerazione delle vittorie di Molfetta (da 2-0 a 2-3 a San Pietro in Lama contro la Deghi) e Corato. I frutti della pressione non tardano ad arrivare: al 3' Stancarone si rende protagonista di un'ubriacante azione personale che gli permette di dribblare alcuni avversari presentandosi dinanzi a Lizzano, imparabilmente superato grazie ad un delizioso lob sull'uscita. Al 7' matura il addoppio tranese ed a siglarlo è Negro con un diagonale chirurgico dalla sinistra che si insacca fra il tripudio dei sostenitori ospiti assiepati in tribuna laterale. I ragazzi di Sisto reclamano un penalty in conseguenza di un contatto fra l'estremo locale e Caruso, sfiorano il tris con una soluzione di Dentamaro dal limite e, infine, lo colgono al 33' mediante un fendente potente e preciso di Negro che realizza la doppietta personale.Il match non fornisce altri spunti consegnando al Trani il sesto successo esterno stagionale che consente ai biancazzurri di mantenere il passo delle battistrada (-8 e -6) distanziando ulteriormente le inseguitrici (+9), divario che attualmente permetterebbe la disputa della sola finale playoff cancellando le ipotetiche semifinali: la Vigor è ormai arbitro dei quartieri nobili della graduatoria ed assume di giornata in giornata il ruolo di formazione con la quale ogni formazione è obbligata a fare i conti per comprendere il proprio destino. Domenica prossima al Comunale sarà di scena l'Audace Barletta in uno scontro che si preannuncia fondamentale per le ragioni appena elencate.Mister Sisto, al termine dell'incontro, esprime soddisfazione per la maturità evidenziata dai calciatori: «A dispetto di un terreno pesante abbiamo sempre privilegiato una manovra lineare non facendoci assalire dalla frenesia di risolvere la pratica. I ragazzi sono stati superlativi e, una volta realizzato il primo goal, tutto è divenuto più agevole. Ormai è sotto gli occhi di tutti quanto realizzato dai miei atleti, persone che con enormi sacrifici stanno conducendo un campionato al di sopra di ogni aspettativa. Siamo nella scia di autentiche corazzate e, a questo punto, proveremo a non farci avvicinare dal gruppo alle nostre spalle. In settimana potremmo rimpolpare l'organico con l'innesto di un paio di under».Molfetta 45Corato 43Trani (-3) 37Audace Barletta 28Ugento 28Barletta 28Martina 27Unione Bisceglie 27Otranto 26Gallipoli 26Fortis Altamura 23Vieste 23Orta Nova 23Deghi 21San Marco 19San Severo 9