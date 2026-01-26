È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita»

: i tranesi intravedono sempre di più, giornata dopo giornata, l'obiettivo stagionale: il salto in. Tredici partite da disputare, 59 punti in classifica, frutto di 19 vittorie e 2 pareggi, e soprattutto un ampio distacco disul secondo posto. È oramai solamente questione di tempo.La Soccer Trani, battendo l'Apricena con le firme di Cassano e Becerri, ha centrato lasin qui, tra Campionato e Coppa. I tranesi hanno inoltre stanziato e battuto un nuovo: con il successo di domenica infatti, i biancazzurri hanno collezionato la, superando così le nove di fila della stagione. E questo la dice lunga sull'ambizione e la forza di questo Trani.Al termine del match, è intervenuto in conferenza stampa mister, vice-allenatore. Queste le sue dichiarazioni: «Buon primo tempo, nel secondo meglio l'Apricena, a cui vanno fatti i complimenti. È un'ottima squadra. Noi siamo stati menonella ripresa, ma ci può stare. I ragazzi ne sono consapevoli.? Conosciamo le sua qualità, è un giocatore forte. Mi complimento anche con, si è fatto trovare pronto»? È importante avere un distacco del genere, certo, ma l'obiettivo bisogna portarlo al termine. Ragioniamo partita dopo partita, attendendo la matematica. Dieci successi casalinghi consecutivi? È bello superare i record, fa bene alla piazza, alla squadra, ai tifosi. Noi conosciamo il nostro, riportaredove merita»Parola anche al portiere, Fabrizio: «Sono contento per la mia prima presenza in campionato, per la vittoria e per aver aiutato la squadra. Possiamo fare ancora di più. Reparto portieri?è un grande esempio, scherzando lo chiamo papà. Siamo un bel gruppo, anche con. Non c'è nessuna rivalità tra noi, c'è soltanto amicizia. Distacco? Vogliamo chiuderequesto campionato. Pubblico, i tifosi mi hanno dato una spinta maggiore. È bellissimo giocare a Trani»