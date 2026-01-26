Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
È il Trani dei record, Colella: «Conosciamo il nostro obiettivo, riportare questa Città dove merita»

“Distacco importante, ma l’obiettivo bisogna portarlo al termine”

Trani - lunedì 26 gennaio 2026
Soccer Trani 2-0 Atletico Apricena: i tranesi intravedono sempre di più, giornata dopo giornata, l'obiettivo stagionale: il salto in Eccellenza. Tredici partite da disputare, 59 punti in classifica, frutto di 19 vittorie e 2 pareggi, e soprattutto un ampio distacco di 16 punti sul secondo posto. È oramai solamente questione di tempo.

La Soccer Trani, battendo l'Apricena con le firme di Cassano e Becerri, ha centrato la 25esima vittoria stagionale sulle 27 disputate sin qui, tra Campionato e Coppa. I tranesi hanno inoltre stanziato e battuto un nuovo record: con il successo di domenica infatti, i biancazzurri hanno collezionato la decima vittoria casalinga consecutiva, superando così le nove di fila della stagione '60-'61. E questo la dice lunga sull'ambizione e la forza di questo Trani.

Al termine del match, è intervenuto in conferenza stampa mister Colella, vice-allenatore. Queste le sue dichiarazioni: «Buon primo tempo, nel secondo meglio l'Apricena, a cui vanno fatti i complimenti. È un'ottima squadra. Noi siamo stati meno determinati nella ripresa, ma ci può stare. I ragazzi ne sono consapevoli. Colombo? Conosciamo le sua qualità, è un giocatore forte. Mi complimento anche con Stella, si è fatto trovare pronto»

«Classifica? È importante avere un distacco del genere, certo, ma l'obiettivo bisogna portarlo al termine. Ragioniamo partita dopo partita, attendendo la matematica. Dieci successi casalinghi consecutivi? È bello superare i record, fa bene alla piazza, alla squadra, ai tifosi. Noi conosciamo il nostro obiettivo, riportare Trani dove merita»

Parola anche al portiere, Fabrizio Stella: «Sono contento per la mia prima presenza in campionato, per la vittoria e per aver aiutato la squadra. Possiamo fare ancora di più. Reparto portieri? Amoruso è un grande esempio, scherzando lo chiamo papà. Siamo un bel gruppo, anche con Straziota. Non c'è nessuna rivalità tra noi, c'è soltanto amicizia. Distacco? Vogliamo chiudere definitivamente questo campionato. Pubblico emozionante, i tifosi mi hanno dato una spinta maggiore. È bellissimo giocare a Trani»
