Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C»

Questanon ha letteralmente voglia di: con il successo contro- l'ennesimo - i tranesi raggiungonosu altrettanti disponibili, centrando la. Sonoin stagione, allungando ancor di più la striscia di squadra più vincente d'Italia.Notizia più importante: con questi tre punti, i biancazzurri allungano a, occupata nuovamente dal San Marco, vittorioso contro il Bit Mola. Cade sorprendentemente invece il Virtus Palese, sconfitto di misura dal Don Uva mentre, la Cosmano Foggia, acciuffa il pari in rimonta nel match contro il Real Siti.si è visto un vantaggio così largo ai primi di dicembre, ma questa Soccer Trani ci sta insegnando che ogni record è facilmente superabile. Nel post-match della sfida di domenica, è intervenuto mister, che analizza così la vittoria dei suoi: «Ottimo primo tempo, potevamo chiuderla prima, avendo creato tanto. All'intervallo abbiamo sistemato qualcosina, e siamo riusciti a trovare la terza rete. Sono ripetitivo,. È difficile stimolarli, bisogna ricercare i dettagli, sarà sempre più difficile»«Non vogliamo fermarci. Classifica? L'obiettivo è lontano, ma avere un distacco del genere è importante.? Sono trascinanti, sono di un'altra categoria, con gli anni vogliamo scalare.. L'unica pecca è che creiamo tanto e concretizziamo non quanto potremmo. È difficile trovare una critica, ma va trovata per migliorare»