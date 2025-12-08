Soccer Trani - Ph.Annarita Boccaforno
Soccer Trani - Ph.Annarita Boccaforno
Calcio

Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C»

“L’unica pecca è che creiamo tanto e concretizziamo non quanto potremmo”

Trani - lunedì 8 dicembre 2025 12.07
Questa Soccer Trani non ha letteralmente voglia di fermarsi: con il successo contro l'Atletico Gargano - l'ennesimo - i tranesi raggiungono 42 punti in classifica su altrettanti disponibili, centrando la quattordicesima vittoria consecutiva. Sono diciannove su diciannove in stagione, allungando ancor di più la striscia di squadra più vincente d'Italia.

Notizia più importante: con questi tre punti, i biancazzurri allungano a +14 dalla seconda posizione, occupata nuovamente dal San Marco, vittorioso contro il Bit Mola. Cade sorprendentemente invece il Virtus Palese, sconfitto di misura dal Don Uva mentre, la Cosmano Foggia, acciuffa il pari in rimonta nel match contro il Real Siti.

Raramente si è visto un vantaggio così largo ai primi di dicembre, ma questa Soccer Trani ci sta insegnando che ogni record è facilmente superabile. Nel post-match della sfida di domenica, è intervenuto mister Moscelli, che analizza così la vittoria dei suoi: «Ottimo primo tempo, potevamo chiuderla prima, avendo creato tanto. All'intervallo abbiamo sistemato qualcosina, e siamo riusciti a trovare la terza rete. Sono ripetitivo, ringrazio questi ragazzi. È difficile stimolarli, bisogna ricercare i dettagli, sarà sempre più difficile»

«Non vogliamo fermarci. Classifica? L'obiettivo è lontano, ma avere un distacco del genere è importante. Pubblico? Sono trascinanti, sono di un'altra categoria, con gli anni vogliamo scalare. Molte squadre di Serie C fanno fatica a raggiungere un clima del genere. L'unica pecca è che creiamo tanto e concretizziamo non quanto potremmo. È difficile trovare una critica, ma va trovata per migliorare»
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva Calcio La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva Decisive le reti di Morra, Manzari e Montrone
Soccer Trani-Atletico Gargano, Moscelli: «Classifica? Siamo felici, è merito di tutti» Calcio Soccer Trani-Atletico Gargano, Moscelli: «Classifica? Siamo felici, è merito di tutti» “Per continuare così bisognerà lavorare duramente, c’è sempre da migliorare”
Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro Calcio Quarti d’andata, la Soccer Trani ipoteca la qualificazione in semifinale: 1-4 al Noicattaro Inarrestabili: diciottesima vittoria in stagione per i tranesi
Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato” Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato” La Soccer Trani centra la 13^vittoria consecutiva, nonostante una gara sottotono
La Soccer Trani espugna il ‘Poli’: 1-2 al Molfetta e tredicesima vittoria consecutiva Calcio La Soccer Trani espugna il ‘Poli’: 1-2 al Molfetta e tredicesima vittoria consecutiva 17 su 17 in stagione per i tranesi, che non hanno intenzione di fermarsi
Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «L’entusiasmo fa piacere, ma basta poco per ribaltare tutto» Calcio Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «L’entusiasmo fa piacere, ma basta poco per ribaltare tutto» “I record si dimenticano facilmente, noi dobbiamo scrivere qualcosa di importante”
È una Soccer Trani nazionale, Di Lauro: «Oltre ogni aspettativa, è un traguardo di tutta la Città» È una Soccer Trani nazionale, Di Lauro: «Oltre ogni aspettativa, è un traguardo di tutta la Città» “Prossimi obiettivi? Vogliamo continuare a crescere, con umiltà, fame e disciplina”
Il Trani vola sulle ali dell’entusiasmo, Moscelli: «È merito di tutti, orgogliosi di questo percorso» Il Trani vola sulle ali dell’entusiasmo, Moscelli: «È merito di tutti, orgogliosi di questo percorso» “Classifica? È un campionato tosto, ma noi saremo altrettanto contro chiunque”
"Il Treno del Sorriso " invita Trani a donare un gesto d’amore
8 dicembre 2025 "Il Treno del Sorriso" invita Trani a donare un gesto d’amore
Federico II rivive tra le mura del Castello di Trani
8 dicembre 2025 Federico II rivive tra le mura del Castello di Trani
Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
8 dicembre 2025 Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale
8 dicembre 2025 Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale
Davide Franco, talento tranese dell’ospitalità di lusso: da Trani a San Francisco passando per il mondo
8 dicembre 2025 Davide Franco, talento tranese dell’ospitalità di lusso: da Trani a San Francisco passando per il mondo
A Trani tornano in mare le tartarughe salvate dal WWF
8 dicembre 2025 A Trani tornano in mare le tartarughe salvate dal WWF
La Juve Trani vince anche lo scontro diretto contro la Virtus Academy Benevento
8 dicembre 2025 La Juve Trani vince anche lo scontro diretto contro la Virtus Academy Benevento
Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande
8 dicembre 2025 Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande
La famiglia Delfini in lutto per la scomparsa di Beppe
7 dicembre 2025 La famiglia Delfini in lutto per la scomparsa di Beppe
La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva
7 dicembre 2025 La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.