Calcio
Il Trani è in fuga solitaria, Moscelli: «Non vogliamo fermarci. Questo pubblico è da Serie C»
“L’unica pecca è che creiamo tanto e concretizziamo non quanto potremmo”
Trani - lunedì 8 dicembre 2025 12.07
Questa Soccer Trani non ha letteralmente voglia di fermarsi: con il successo contro l'Atletico Gargano - l'ennesimo - i tranesi raggiungono 42 punti in classifica su altrettanti disponibili, centrando la quattordicesima vittoria consecutiva. Sono diciannove su diciannove in stagione, allungando ancor di più la striscia di squadra più vincente d'Italia.
Notizia più importante: con questi tre punti, i biancazzurri allungano a +14 dalla seconda posizione, occupata nuovamente dal San Marco, vittorioso contro il Bit Mola. Cade sorprendentemente invece il Virtus Palese, sconfitto di misura dal Don Uva mentre, la Cosmano Foggia, acciuffa il pari in rimonta nel match contro il Real Siti.
Raramente si è visto un vantaggio così largo ai primi di dicembre, ma questa Soccer Trani ci sta insegnando che ogni record è facilmente superabile. Nel post-match della sfida di domenica, è intervenuto mister Moscelli, che analizza così la vittoria dei suoi: «Ottimo primo tempo, potevamo chiuderla prima, avendo creato tanto. All'intervallo abbiamo sistemato qualcosina, e siamo riusciti a trovare la terza rete. Sono ripetitivo, ringrazio questi ragazzi. È difficile stimolarli, bisogna ricercare i dettagli, sarà sempre più difficile»
«Non vogliamo fermarci. Classifica? L'obiettivo è lontano, ma avere un distacco del genere è importante. Pubblico? Sono trascinanti, sono di un'altra categoria, con gli anni vogliamo scalare. Molte squadre di Serie C fanno fatica a raggiungere un clima del genere. L'unica pecca è che creiamo tanto e concretizziamo non quanto potremmo. È difficile trovare una critica, ma va trovata per migliorare»
