Il Trani inaugura il girone di ritorno: sfida cruciale al “D’Angelo” contro la Fortis Altamura

L'ottimo girone di andata della Vigor, terminato al quarto posto con 26 punti (senza penalizzazione sarebbe stata terza piazza a quota 29), si è concluso con la sconfitta per 3-2 nel derby contro il Barletta al termine di una prova in chiaroscuro. La seconda frazione di gioco del "Manzi-Chiapulin", caratterizzata dalle reti di Negro e da un gioco decisamente più fluido, rappresenta il punto di partenza in vista di un ritorno che si annuncia intrigante e combattuto al tempo stesso.Nel corso della settimana il gruppo capitanato da bomber Picci si è allenato serenamente e (in attesa di poter eventualmente rimpolpare la rosa con qualche innesto dato che il ds Pietroforte continua a sondare il mercato) con la ferma intenzione di consolidare il piazzamento playoff. Attualmente gli spareggi non si disputerebbero a causa del distacco fra seconda e terza classificata ragion per cui i biancazzurri sono chiamati a riprendere il ritmo mostrato finora provando ad avvicinarsi alle battistrada Molfetta e Corato.L'ultimo impegno del 2019 prevede la trasferta sull'erba naturale del "D'Angelo" al cospetto della Fortis Altamura: si tratta indubbiamente di uno scontro cruciale dato che, come accaduto domenica scorsa a Barletta, i padroni di casa (nono posto con 19 punti a -7 dalla Vigor e +3 sui playout) ambiscono a ridurre il divario dalle posizioni di vertice. I murgiani, ritenuti dagli addetti ai lavori fra le compagini più attrezzate per disputare un'annata da protagonisti, non hanno mantenuto le aspettative tanto da esonerare Fabio Prosperi per poi privarsi dell'apporto di elementi di spessore quali Sisalli, Fiorentino, Petitti, Di Senso, Di Benedetto e Di Matera. Nell'organico a disposizione di Salvatore Maurelli - centrocampista della Polisportiva Trani in C2 dal 1993 al 1996 - spicca la presenza di Ciriolo, Ardino, Colaianni e degli ex Nicola De Santis ed Abrescia.La gara di andata si rivelò beffarda per la Vigor che, nonostante la prestazione convincente e la rete del vantaggio siglata da Negro grazie ad una conclusione pregevole, subì l'aggancio ospite al 97' su azione d'angolo. Arbitro dell'incontro, ore 14.30, il signor Aratri della sezione di Bari coadiuvato dal molfettese Coviello e dal barese Prigigallo.A disposizione dei sostenitori biancazzurri ci sarà l'ampia gradinata dell'impianto altamurano, intanto nel mondo del tifo si registra lo scioglimento del gruppo "Trani1929" che tramite un comunicato ha annunciato la cessazione delle attività non ritenendo più esserci i presupposti per far crescere il movimento ultras cittadino.