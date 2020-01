Il Trani non si lascia distrarre dalle difficoltà del Martina: al “Tursi” sfida tra nobili decadute

Il pari interno contro l'Orta Nova, contraddistinto da episodi sfavorevoli nonché dall' infortunio occorso a bomber Picci, ha comunque permesso al Trani di mantenere una distanza dal Corato (sei punti) tale da poter disputare gli eventuali playoff. Nel 20° turno di campionato i ragazzi di Sisto saranno chiamati a non perdere di vista le prime della classe - Molfetta opposto alla Deghi, neroverdi alla Fortis Altamura - allontanando contestualmente le inseguitrici tra le quali figura, almeno stando alla classifica, il Martina.La compagine itriana sta attraversando una fase delicata a causa del disimpegno societario che ha portato allo svincolo dei pezzi pregiati dell'organico e, di conseguenza, all'utilizzo di una formazione composta da ragazzini; in occasione del match casalingo contro l'Unione Bisceglie si è addirittura registrata la sconfitta a tavolino (prima ed unica rinuncia stagionale) ma nelle sfide successive i giovanissimi martinesi si sono disimpegnati egregiamente pareggiando ad Orta Nova e rimediando solamente sconfitte di misura al cospetto di Audace Barletta e Gallipoli. Da qualche settimana si vocifera di possibili nuovi ingressi sulla tolda di comando del club, risorse a cui attingere per conferire (attraverso l'ingaggio di atleti svincolati) maggior qualità alla rosa: al momento non vi sono notizie in merito.Il gruppo tranese non si fa distrarre dalle vicende altrui perché è abituato a non sottovalutare qualsiasi avversario, inoltre l'allenatore adriatico si trova a fronteggiare l'assenza di Picci, Ciciriello e Mazzilli a cui si sommano le condizioni precarie di Fanelli: l'attaccante rimarrà ai box per almeno un mese e, in mancanza del miglior realizzatore del torneo, la piazza confida nel contributo di centrocampisti ed interpreti offensivi che finora non hanno espresso pienamente le proprie potenzialità.La gara di andata si è conclusa a reti bianche ma la Vigor, in inferiorità numerica per l'espulsione di Dentamaro, ha sfoderato una prestazione ragguardevole al cospetto di un Martina che all'epoca risultava tra le maggiori accreditate al salto di categoria. Sono ben sedici i precedenti (tredici in Interregionale/serie D e tre fra C unica e C2) in terra tarantina: 8 vittorie locali, 3 pari e 5 successi ospiti il bilancio dei confronti tra due nobili decadute del calcio pugliese, protagoniste di una lunga militanza nei campionati professionistici e desiderose di rinverdire gli antichi fasti.Sarà la signora Cristiana Laraspata della sezione di Bari a dirigere l'incontro (calcio d'inizio posticipato alle 16.00 come per tutte le gare degli itriani) con l'ausilio del molfettese Cantatore e del brindisino Barile. I tifosi tranesi saranno accolti nella tribuna laterale del "Tursi", settore riservato agli ospiti finchè persisterà l'inagibilità della tribuna centrale che obbliga gli spettatori martinesi ad occupare solamente curva e gradinata.