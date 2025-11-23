Soccer Trani
Calcio

È il Trani più vincente d’Italia, Pace: «Storici, stiamo vivendo una stagione eccezionale»

“La classifica assume oggi un valore importante, ma non abbassiamo la guardia”

Trani - domenica 23 novembre 2025 20.20
La Soccer Trani, in seguito al preziosissimo successo odierno contro il San Severo, è diventata ufficialmente, ad oggi, la squadra più vincente d'Italia, con 16 vittorie consecutive tra Campionato e Coppa Italia. È l'unica società, dalla Serie A alla Promozione, ad aver vinto tutte le partite ufficiali disputate sin qui in stagione.

Un risultato storico, che certifica il valore societario e di squadra di questo ambiziosissimo Trani, capitanato dal presidente Luciano Pace, che potrà sicuramente ritenersi soddisfatto del lavoro compiuto e dei traguardi raggiunti finora.

Inoltre, dopo i risultati del pomeriggio, la Soccer Trani è balzata a dodici vittorie su dodici in Promozione, allungando a +11 dal secondo posto, approfittando dell'inaspettato pareggio del San Marco, contro il Corato.

«Oggi è stata una giornata speciale - commenta Pace - il +11 inizia ad assumere un valore importante, ma come ripeto, non bisogna abbassare la guardia, mancano tantissime partite. Siamo oltre ciò che ci aspettavamo, lo meritiamo»

«Stiamo vivendo una stagione eccezionale. Alle 16:06, per la prima volta, sono stati accesi i fari dello stadio, durante una partita ufficiale. Il Trani, aggiungo, grazie al pareggio dell'Akragas, è la società più vincente d'Italia. Sin qui abbiamo saputo solamente vincere, è un dato storico. Prendiamoci questa meritata gioia»
