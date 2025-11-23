È il Trani più vincente d’Italia, Pace: «Storici, stiamo vivendo una stagione eccezionale»

La Soccer Trani, in seguito al preziosissimo successo odierno contro il San Severo, è diventata ufficialmente, ad oggi, la, con 16 vittorie consecutive tra Campionato e Coppa Italia. È l'unica società, dalla, ad aver vinto tutte le partite ufficiali disputate sin qui in stagione.Un risultato storico, che certifica il valore societario e di squadra di questo ambiziosissimo Trani, capitanato dal presidente Luciano, che potrà sicuramente ritenersi soddisfatto del lavoro compiuto e dei traguardi raggiunti finora.Inoltre, dopo i risultati del pomeriggio, la Soccer Trani è balzata ain Promozione, allungando adal secondo posto, approfittando dell'inaspettato pareggio del San Marco, contro il Corato.«Oggi è stata una giornata speciale - commenta Pace - il +11 inizia ad assumere un valore importante, ma come ripeto, non bisogna abbassare la guardia, mancano tantissime partite., lo meritiamo»«Stiamo vivendo una stagione. Alle 16:06, per la prima volta, sono stati accesi idello stadio, durante una partita ufficiale. Il Trani, aggiungo, grazie al pareggio dell'Akragas, è la. Sin qui abbiamo saputo solamente vincere, è un dato storico. Prendiamoci questa meritata gioia»