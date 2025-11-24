Il Trani vola sulle ali dell’entusiasmo, Moscelli: «È merito di tutti, orgogliosi di questo percorso»

: i tranesi, anche grazie ai risultati arrivati dagli altri campi, compiono la prima piccola fuga del campionato, allungando addal secondo posto, occupato dal San Marco. Una vittoria, quella di domenica, tra le più '' della stagione, con un primo tempo giocato all'attacco, sbloccato dalle reti die, nella ripresa, completa gestione del risultato.Ennesimi tre punti guadagnati con: questo Trani cresce settimana dopo settimana, aggiungendo un tassello verso l'obiettivo finale:e, sin qui, la strada sembra essere abbastanza in discesa, con i tranesi che, al 24 novembre, hannotutte le partite, ben 16, piazzandosi comeNella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister: «Possiamo ritenerci veramente, stiamo facendo un percorso straordinario,. È merito della società, dei ragazzi, dello staff, di. Non abbiamo fatto nulla di eccezionale, l'obiettivo è ancora lontano. Rete di Gernone? Un po' fortunati, ma prima del gol abbiamo creato occasioni. Quando crei situazioni e attacchi, è normale che l'episodio possa essere a tuo vantaggio»«Abbiamo fatto l'ennesimaimportante, ma non dobbiamo abbassare la guardia.? È un ragazzo generoso, sempre disponibile. Ha una mentalità fantastica, sono contento di averlo.? Si è sentito un boato, personalmente non me ne ero accorto. L'ho avvertito tramite i tifosi. Speriamo di poter giocare quanto prima una partita in serale»? I risultati delle altre devono farci capire quanto siamo stati bravi negli scontri diretti, contro Cosmano e San Marco. È un campionato tosto, ma noi saremo altrettanto contro tutti» La Soccer Trani tornerà in campo domenica prossima, ospite del Molfetta.