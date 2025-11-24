Soccer Trani
Il Trani vola sulle ali dell’entusiasmo, Moscelli: «È merito di tutti, orgogliosi di questo percorso»

“Classifica? È un campionato tosto, ma noi saremo altrettanto contro chiunque”

Trani - lunedì 24 novembre 2025 12.28
Soccer Trani 2-0 San Severo: i tranesi, anche grazie ai risultati arrivati dagli altri campi, compiono la prima piccola fuga del campionato, allungando ad undici punti dal secondo posto, occupato dal San Marco. Una vittoria, quella di domenica, tra le più 'mature' della stagione, con un primo tempo giocato all'attacco, sbloccato dalle reti di Gernone e Colombo e, nella ripresa, completa gestione del risultato.

Ennesimi tre punti guadagnati con consapevolezza, umiltà e carattere: questo Trani cresce settimana dopo settimana, aggiungendo un tassello verso l'obiettivo finale: tornare in Eccellenza e, sin qui, la strada sembra essere abbastanza in discesa, con i tranesi che, al 24 novembre, hanno vinto tutte le partite, ben 16, piazzandosi come squadra più vincente d'Italia.

Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister Moscelli: «Possiamo ritenerci veramente orgogliosi, stiamo facendo un percorso straordinario, fantastico. È merito della società, dei ragazzi, dello staff, di tutti. Non abbiamo fatto nulla di eccezionale, l'obiettivo è ancora lontano. Rete di Gernone? Un po' fortunati, ma prima del gol abbiamo creato occasioni. Quando crei situazioni e attacchi, è normale che l'episodio possa essere a tuo vantaggio»

«Abbiamo fatto l'ennesima prestazione importante, ma non dobbiamo abbassare la guardia. D'Addabbo? È un ragazzo generoso, sempre disponibile. Ha una mentalità fantastica, sono contento di averlo. Fari accesi? Si è sentito un boato, personalmente non me ne ero accorto. L'ho avvertito tramite i tifosi. Speriamo di poter giocare quanto prima una partita in serale»

«Classifica? I risultati delle altre devono farci capire quanto siamo stati bravi negli scontri diretti, contro Cosmano e San Marco. È un campionato tosto, ma noi saremo altrettanto contro tutti» La Soccer Trani tornerà in campo domenica prossima, ospite del Molfetta.
