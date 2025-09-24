Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore"

98° gradino della classifica su 107 province in totale: è il poco lusinghiero piazzamento della provincia di Barletta-Andria-Trani nella graduatoria per indice di sportività, stilata da Il Sole-24 Ore. Bari, a metà classifica nazionale, con il 53° posto, è la provincia pugliese con l'indice più alto. O meno basso, sarebbe il caso di dire. É Trento la provincia più sportiva d'Italia, secondo i calcoli dalla testata economica, basati su grandi eventi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), sport paralimpico, investimenti, turismo sportivo e scuole di formazione: i numeri sullo sport italiano nelle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore.L'indice, giunto alla sua 19esima edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie.Considerando anche il solo parametro delle strutture sportive, malissimo la BAT: 98° posto, tra i peggiori d'Italia secondo questo indice. Non va meglio alla voce "sport di squadra", 94° posto. A farla da padrone il calcio: il calcio professionistico nella BAT si piazza al 65°, brilla invece il parametro relativo ai club dilettantistici. Nella BAT il calcio dilettantistico si piazza al 22° posto in tutta Italia. Male gli sport individuali, 87° posto. Bene l'atletica, con un 47° posto, ancor meglio il tennis al 31° posto in Italia. Molto male il nuoto, al 100° posto, ma a inquietare è il dato sugli sport outdoor. 102° posto negli sport all'aria aperta per la BAT, solo 5 province in Italia fanno peggio.