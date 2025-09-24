Sport
Sport
Altri sport

Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore"

Il dato poco lusinghiero per la provincia, tra le ultime in Italia

Trani - mercoledì 24 settembre 2025
98° gradino della classifica su 107 province in totale: è il poco lusinghiero piazzamento della provincia di Barletta-Andria-Trani nella graduatoria per indice di sportività, stilata da Il Sole-24 Ore. Bari, a metà classifica nazionale, con il 53° posto, è la provincia pugliese con l'indice più alto. O meno basso, sarebbe il caso di dire. É Trento la provincia più sportiva d'Italia, secondo i calcoli dalla testata economica, basati su grandi eventi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), sport paralimpico, investimenti, turismo sportivo e scuole di formazione: i numeri sullo sport italiano nelle classifiche elaborate da Pts per Il Sole 24 Ore.

L'indice, giunto alla sua 19esima edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie.

Considerando anche il solo parametro delle strutture sportive, malissimo la BAT: 98° posto, tra i peggiori d'Italia secondo questo indice. Non va meglio alla voce "sport di squadra", 94° posto. A farla da padrone il calcio: il calcio professionistico nella BAT si piazza al 65°, brilla invece il parametro relativo ai club dilettantistici. Nella BAT il calcio dilettantistico si piazza al 22° posto in tutta Italia. Male gli sport individuali, 87° posto. Bene l'atletica, con un 47° posto, ancor meglio il tennis al 31° posto in Italia. Molto male il nuoto, al 100° posto, ma a inquietare è il dato sugli sport outdoor. 102° posto negli sport all'aria aperta per la BAT, solo 5 province in Italia fanno peggio.
  • Sport
Altri contenuti a tema
Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese Associazioni Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese Dal passaggio del settore giovanile della Fortitudo Trani prende vita un nuovo progetto per valorizzare i giovani talenti del territorio
Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani Volley Lavinia Group rinnova il sostegno all'Adriatica Trani Un rinnovo che ribadisce il sostegno a una realtà sportiva fatta di impegno e passione
Palestre scolastiche a supporto dello sport locale: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici Enti locali Palestre scolastiche a supporto dello sport locale: l’Amministrazione incontra i dirigenti scolastici Accordo per ampliare l’utilizzo delle strutture durante i lavori al Pala Assi
Olimpiadi dell'apprendimento, oggi in villa partita di baskin Eventi e cultura Olimpiadi dell'apprendimento, oggi in villa partita di baskin Un evento per promuovere formazione ed inclusione
Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature Enti locali Sport Aut Plus, riaperti i termini per le candidature Lo scopo della misura è di coinvolgere soggetti con sindrome dello spettro autistico e con disabilità in attività sportive di diverso tipo
Emergenza spazi sportivi, le associazioni chiedono la concessione in uso delle palestre scolastiche provinciali Attualità Emergenza spazi sportivi, le associazioni chiedono la concessione in uso delle palestre scolastiche provinciali «Meritiamo rispetto e attenzione, e lo stiamo dicendo da oltre due anni»
A Trani "Un calcio alla mafia": la Polizia Penitenziaria trionfa, ma a vincere è la legalità Attualità A Trani "Un calcio alla mafia": la Polizia Penitenziaria trionfa, ma a vincere è la legalità Si rinnova il tradizionale appuntamento sportivo di Libera che unisce sport e impegno civile
"South Vibes": un fine settimana di Sport, Musica e Sapori al Porto di Trani Speciale "South Vibes": un fine settimana di Sport, Musica e Sapori al Porto di Trani L'evento è gratuito per il pubblico e mira a celebrare lo sport, la musica e il buon cibo in un'atmosfera estiva e conviviale
Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
24 settembre 2025 Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
24 settembre 2025 Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili ", la storia diventa che carne, voce e silenzio
24 settembre 2025 Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
23 settembre 2025 Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
23 settembre 2025 Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
23 settembre 2025 La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento
23 settembre 2025 62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento
Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004»
23 settembre 2025 Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004»
1
Scuola Collodi, FdI Trani denuncia: «Anno scolastico avviato e lavori non terminati»
23 settembre 2025 Scuola Collodi, FdI Trani denuncia: «Anno scolastico avviato e lavori non terminati»
Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica
23 settembre 2025 Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.