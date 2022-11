Kungfu, i tranesi Giulia Bassi e Luigi Scassano vicecampioni d'Europa

L'azzurra Bassi Giulia 16 anni, e' vicecampionessa d'Europa di kungfu nella categoria junior, arma corta tradizionale (Shaolin).Aveva visto bene la nazionale italiana FIWUK nel convocare la giovane atleta tranese a questo Europeo, la prima sua esperienza in campo internazionale.Giulia Bassi sfiora l'oro di 0.04 con un ottimo punteggio di 8.68, in una categoria di 11 atleti di ottimo livello.Luigi Scassano sfiora di 0.05 l'oro e si classifica secondo in una categoria di altissimo livello composta da 15 atleti adulti con il punteggio di 8.78.Pisani Teresa Aida si ferma a metà classifica affrontando atleti di notevole caratura, con il punteggio di 8.50. 18 medaglie in totale il bottino della nazionale italiana diretta da C.T Manca Giancarlo.Grande soddisfazione del tecnico Pignataro Antonio che era presente all'evento internazionale con la convinzione che i suoi atleti possano migliorare e aspirare a mete più alte.E quale posto migliore per conquistare due medaglie d'argento così prestigiose nel luogo di nascita dello sport, in Grecia, culla delle Olimpiadi.