L'Asd vola in Albania e fa incetta di medaglie

La squadra dell'Asd Mask Trani è stata l'unica squadra italiana a gareggiare nella al WKF dell'Indipendenza dei Balcani Tenutasi a Valona (Albania) con la partecipazione di oltre 300 iscritti. Si è trattata di una competizione non molto facile ma i ragazzi della M.A.S.K. di Trani si sono dimostrati all'altezza della situazione.Di seguito le Classifiche:Demarku Giuliano3 Classificato kata3 Classificato kumite + 80 kgTruffarelli Antonio1 Classificato kata2 Classificato kumite + 50 kgPatruno Davide1 Classificato kata3 Classificato Kumite +80 kgEpifania Jacopo5 Classificato Kata3 Classificato kumite + 40 kgM. Mastrulli Sebastiano1 Classificato kata Veteran1 Classificato kumite Veteran + 80 kg«Vorrei ringraziare in prima persona la Dott.Anna Caiati per la sua donazione e per aver fatto si che i ragazzi indossassero tute e borsone di rappresentanza in modo da essere tutti uniformi e composti come una squadra di Arti Marziali deve essere. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi che hanno fatto il loro meglio e che hanno dato il massimo per riuscire a portare a casa una medaglia.Soddisfazione personale per l'accoglienza ottima: siamo stati accolti dal sindaco di Valona in persona e da tutta la comunità Albanese, dai tecnici dei vari territori: Bosnia, Serbia, Montenegro , Kosovo, Albania ecc.Che dire, oltre al bottino portato a casa bellissima esperienza per i ragazzi. Dedichiamo le nostre vittorie alla M.A.S.K., a tutti i suoi soci e a tutta la Città di Trani».