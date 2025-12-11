La Asd Gym Lab Trani vola alle Nazionali di ginnastica artistica a Rimini 2025

Risultati in crescita, cuore e coraggio per le giovani ginnaste tranesi. La ASD Gym Lab Trani chiude con entusiasmo la propria partecipazione alle Nazionali di ginnastica artistica, che si sono tenute a Rimini questo fine settimana, portando a casa ottimi piazzamenti, punteggi in crescita e tantissima esperienza.Le ginnaste tranesi hanno migliorato sensibilmente i risultati regionali, dimostrando di poter dire la loro anche in un contesto di alto livello tecnico.Fondata solo quattro anni fa e guidata dalle tecniche Claudia Antoci e Valentina Marasciuolo, la Gym Lab Trani ha mostrato in pedana non solo esercizi ben costruiti, ma soprattutto determinazione, eleganza e carattere.I risultati individualiCategoria A3 – LC AvanzatoGiulia Di Natale sfiora il podio e conquista il 5° posto in entrambe le prove. Un errore alla trave le nega la medaglia, ma non il riconoscimento di una gara di grande spessore, che conferma il suo talento e la sua crescita.Categoria A2 – LC AvanzatoPer Greta Paganelli arriva un 7° posto. Qualche imprecisione alle parallele non le permette di esprimere tutto il suo potenziale, ma la gara lascia intravedere margini enormi di miglioramento.Categoria A2 – LC BaseMarica Sinisi affronta la competizione con grande concentrazione, migliorando soprattutto nella seconda gara. In una manifestazione dove ogni dettaglio fa la differenza, Marica si posiziona a metà classifica, portando comunque a casa un passo avanti importante nel suo cammino sportivo.Categoria A1 – LB AvanzatoLa più piccola del gruppo, Miriam Di Perna, stupisce per la sua decisione e maturità in pedana. Gara dopo gara sta costruendo solide basi tecniche e caratteriali.Buoni segnali anche dalle gare Duo, dove la ASD Gym Lab Trani ha schierato due categorie:AX LB: 15° postoAX LC: 5° postoUn bilancio che guarda al futuro«Siamo orgogliose delle nostre ginnaste – dichiarano le tecniche Claudia Antoci e Valentina Marasciuolo –. In soli quattro anni di vita, la nostra associazione ha potuto calcare con dignità e a testa alta il campo gara di una nazionale di alto livello come la Winter Rimini. Torniamo a casa con ancora più entusiasmo, motivazione e idee per continuare a crescere».La ASD Gym Lab Trani rientra da Rimini con un bagaglio carico di gioia, esperienza e vissuto, pronta a trasformare ogni esercizio, ogni errore e ogni successo in nuovi traguardi. Un sentito grazie alle ginnaste, alle famiglie e ai tecnici, che con il loro sostegno, il loro impegno e la loro fiducia rendono possibile questo percorso di sport, passione e crescita personale.