Gym Lab Trani
Gym Lab Trani
Altri sport

La Asd Gym Lab Trani vola alle Nazionali di ginnastica artistica a Rimini 2025

Risultati in crescita per le giovani ginnaste tranesi

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 10.43
Risultati in crescita, cuore e coraggio per le giovani ginnaste tranesi. La ASD Gym Lab Trani chiude con entusiasmo la propria partecipazione alle Nazionali di ginnastica artistica, che si sono tenute a Rimini questo fine settimana, portando a casa ottimi piazzamenti, punteggi in crescita e tantissima esperienza.

Le ginnaste tranesi hanno migliorato sensibilmente i risultati regionali, dimostrando di poter dire la loro anche in un contesto di alto livello tecnico.

Fondata solo quattro anni fa e guidata dalle tecniche Claudia Antoci e Valentina Marasciuolo, la Gym Lab Trani ha mostrato in pedana non solo esercizi ben costruiti, ma soprattutto determinazione, eleganza e carattere.

I risultati individuali
Categoria A3 – LC Avanzato
Giulia Di Natale sfiora il podio e conquista il 5° posto in entrambe le prove. Un errore alla trave le nega la medaglia, ma non il riconoscimento di una gara di grande spessore, che conferma il suo talento e la sua crescita.

Categoria A2 – LC Avanzato
Per Greta Paganelli arriva un 7° posto. Qualche imprecisione alle parallele non le permette di esprimere tutto il suo potenziale, ma la gara lascia intravedere margini enormi di miglioramento.

Categoria A2 – LC Base
Marica Sinisi affronta la competizione con grande concentrazione, migliorando soprattutto nella seconda gara. In una manifestazione dove ogni dettaglio fa la differenza, Marica si posiziona a metà classifica, portando comunque a casa un passo avanti importante nel suo cammino sportivo.

Categoria A1 – LB Avanzato
La più piccola del gruppo, Miriam Di Perna, stupisce per la sua decisione e maturità in pedana. Gara dopo gara sta costruendo solide basi tecniche e caratteriali.

Buoni segnali anche dalle gare Duo, dove la ASD Gym Lab Trani ha schierato due categorie:
AX LB: 15° posto
AX LC: 5° posto
Un bilancio che guarda al futuro

«Siamo orgogliose delle nostre ginnaste – dichiarano le tecniche Claudia Antoci e Valentina Marasciuolo –. In soli quattro anni di vita, la nostra associazione ha potuto calcare con dignità e a testa alta il campo gara di una nazionale di alto livello come la Winter Rimini. Torniamo a casa con ancora più entusiasmo, motivazione e idee per continuare a crescere».

La ASD Gym Lab Trani rientra da Rimini con un bagaglio carico di gioia, esperienza e vissuto, pronta a trasformare ogni esercizio, ogni errore e ogni successo in nuovi traguardi. Un sentito grazie alle ginnaste, alle famiglie e ai tecnici, che con il loro sostegno, il loro impegno e la loro fiducia rendono possibile questo percorso di sport, passione e crescita personale.
  • Sport
Altri contenuti a tema
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Trani Attualità La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà da Trani Tappa prevista l'1 gennaio
Trani Autism Friendly: Emanuele vince la mezza maratona e riceve riconoscimento in Comune Enti locali Trani Autism Friendly: Emanuele vince la mezza maratona e riceve riconoscimento in Comune Annunciata dal sindaco anche la civica benemerenza per premiare lo straordinario impegno del giovane tranese
Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup Attualità Il tranese Nicola Virgilio trionfa nel Brazilian Jiu-Jitsu: quattro medaglie all'Adriatico Cup L'atleta di Trani, classe 1991, si laurea campione nazionale e conquista altri tre podi al Palaflorio di Bari, un esempio per i giovani
Trani saluta i suoi campioni: in Comune l’in bocca al lupo agli atleti in partenza per i Mondiali di Kung Fu Arti Marziali Trani saluta i suoi campioni: in Comune l’in bocca al lupo agli atleti in partenza per i Mondiali di Kung Fu Sei tranesi tra i 28 atleti italiani selezionati dalla FIWuK per rappresentare l’Italia al Campionato Mondiale in Cina
Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina Attualità Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina Sei atleti della scuola del maestro Pignataro in partenza con la Nazionale. Oggi pomeriggio la conferenza pre-partenza in Comune
A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti Vita di città A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti Una giornata ricca di emozioni tra sport, memoria e solidarietà
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore" Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore" Il dato poco lusinghiero per la provincia, tra le ultime in Italia
Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese Associazioni Nasce la Brio Volley Academy, una nuova realtà per la pallavolo tranese Dal passaggio del settore giovanile della Fortitudo Trani prende vita un nuovo progetto per valorizzare i giovani talenti del territorio
1
Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro
11 dicembre 2025 Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro
Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
11 dicembre 2025 Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso " e le forze dell'ordine
11 dicembre 2025 Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso" e le forze dell'ordine
Scuola sicura e nuovi servizi alla "Beltrani " e la Dirigente Porzio rassicura sul futuro del plesso Pertini
11 dicembre 2025 Scuola sicura e nuovi servizi alla "Beltrani" e la Dirigente Porzio rassicura sul futuro del plesso Pertini
Ematologia, in Puglia c'è una rete eccellente: se ne parla il 19 ed il 20 dicembre a Trani
11 dicembre 2025 Ematologia, in Puglia c'è una rete eccellente: se ne parla il 19 ed il 20 dicembre a Trani
Comune di Trani: "Rigenerazione urbana e fondi regionali: incontro pubblico "
11 dicembre 2025 Comune di Trani: "Rigenerazione urbana e fondi regionali: incontro pubblico"
Moda tra i libri per Arges: un successo la sfilata con la raccolta fondi in Biblioteca a Trani
10 dicembre 2025 Moda tra i libri per Arges: un successo la sfilata con la raccolta fondi in Biblioteca a Trani
Hanukkah a Trani: la città si illumina con l’accensione delle prime luci della Festa delle Luci
10 dicembre 2025 Hanukkah a Trani: la città si illumina con l’accensione delle prime luci della Festa delle Luci
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
10 dicembre 2025 Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
Falò di Santa Lucia e Sagra delle Frittelle: la comunità di San Magno celebra la tradizione
10 dicembre 2025 Falò di Santa Lucia e Sagra delle Frittelle: la comunità di San Magno celebra la tradizione
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.