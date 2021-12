La passione per le arti marziali coinvolge anche i più piccoli

La passione per le arti marziali è stata palpabile al Pala Assi nella giornata dedicata ai più giovani, che sul parquet hanno dato vita all'evento sportivo organizzato dal Maestro Sebastiano Mastrulli della palestra Musk con il Comune di Trani. Un appuntamento al quale hanno partecipato, insieme ai giovani atleti, anche arbitri, tecnici e giudici della Wtka ItaliaKarate e Acsi, provenienti non solo dalla Puglia ma anche dalla Campania, Calabria e Toscana, concordi nell'augurio di una ripresa di questo sport che allena corpo e mente."Dopo due anni di stop per pandemia - spiega Mastrulli - rivivere tutto questo è stato davvero un grande sogno con Acsi Puglia2 Wtka e la felicità e la soddisfazione di essere riusciti, nonostante tante difficoltà, ad organizzare di nuovo un evento e soprattutto vedere e rivedere i ragazzi felici di vincere felici di partecipare mi ha dato gioia e speranza spero che con questo si riesca a ripartire con lo sport, sempre in sicurezza ma con tantissima voglia di andare avanti. Il mio ringraziamento va ai ragazzi, alle famiglie, ai tecnici, al Comune di Trani, la Croce Rossa e le persone che a loro volta con un piccolo o grande gesto hanno aiutato a realizzare questo evento in cui a vincere è stato il Karate".