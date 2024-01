La Soccer pone fine al periodo buio: vittoria per 3-1 contro il Bitritto

La Soccer torna a vincere e a convincere con un perentorio 3-1 ai danni del Bitritto Norba. I tranesi trovano la vittoria con un autogol e una doppietta di Pugliese.Primi 5 minuti di studio delle due squadre. All'8' prima occasione per la Soccer con Galeotta abile a saltare un difensore con un dribbling, palla in mezzo per Dell'Oglio, tiro respinto dal difensore avversario all'altezza del dischetto.Al 13' la Soccer trova il vantaggio con un autogol di Ferro: cross dalla fascia di Rizzi che trova Pugliese che con un colpo di testa becca il palo. Sfortunato il difensore del Bitritto colpito dal pallone dopo la respinta del palo: 1-0 Soccer. Al 23' arriva il pareggio degli ospiti con Evangelista: il numero 10 è abile in contropiede a saltare un uomo e con un tiro sul primo palo, sorprende Rocchitelli che non riesce a neutralizzare il tiro: Soccer 1-1 Bitritto.Al 35' occasionissima per Pugliese: i tranesi recuperano palla in zona offensiva e il numero 9 del Trani a tu per tu con il portiere avversario non riesce a segnare, forse un po' troppo lezioso. Al 46' Pugliese si fa subito perdonare, d'altronde, i bomber sono così: Dell'Oglio con un lancio millimetrico trova Pugliese che questa volta non sbaglia nel confronto con il portiere avversario: 2-1 Soccer. All'ultimo secondo del primo tempo Galeotta ha l'occasione di calare il tris ma si fa ipnotizzare dal numero 1 avversario. Finale prima frazione: Soccer 2-1 Bitritto.Avvio di secondo tempo sprint per i padroni di casa: al 53' ancora Pugliese porta la Soccer sul 3-1. Schema perfetto da calcio di punizione dei tranesi con Precchiazzi che trova sul secondo palo Galeotta abile a liberarsi della marcatura e con una sfonda a centro area trova Pugliese che non può sbagliare e sigla la sua doppietta personale. Alla mezz'ora del secondo tempo arriva l'espulsione di Tanzella per gli ospiti, doppia ammonizione. Il restante tempo privo di emozioni con la Soccer che finisce il match gestendo e senza subire praticamente nulla. Fine del match: Soccer 3-1 Bitritto.