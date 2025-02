La Soccer Trani cade al ‘Puttilli’: vince l’Audace Barletta 2-0

. Occasione sprecata per la Soccer Trani per avvicinarsi alla zona playoff, distante però ancora 5 lunghezze. Nel pomeriggio pareggi per Lucera, Don Uva e Cosmano.Si scende in campo per la 24esima giornata del Campionato di Promozione - Girone A: la Soccer Trani sfida la capolista indiscussa del campionato Audace Barletta, in un match molto importante ai fini della classifica, ma soprattutto per alimentare la speranza di disputare i playoff.Mister Giangaspero schiera un inedito 4-3-3 con Pinnelli tra i pali, Campanella e Sementino al centro della difesa, supportati dai terzini Rizzi e Riondino. A centrocampo spazio a Binetti, Beroshvili e Dentamaro, al rientro dall'infortunio. Vitale sulla trequarti alle spalle del tandem d'attacco Pugliese-Terrone.Al 7' limpida occasione per l'Audace Barletta: cross tagliente di Di Bari per Martinez, intervento reattivo di Pinnelli che respinge in corner. Gara molto combattuta, come ci si attendeva. Al 24' recupero palla alto dei padroni di casa con Morra che serve Mazzilli, ma il suo destro non inquadra di poco lo specchio.. Al 40' occasione per la Soccer Trani con Pugliese che, ben servito da Riondino, non concretizza. La prima frazione non regala ulteriori sussulti: avanti l'Audace Barletta 1-0.Buon avvio di ripresa dei barlettani che al 49' hanno una buona occasione con Morra, ma il suo colpo di testa termina al lato. Al 61' chiusura decisiva di Rizzi su Martinez, che viaggiava immolato verso la porta. Due minuti più tardi punizione dal limite centrale di Vicedomini.. Al 79' tentativo ancora del capitano barlettano su punizione, respinge Pinnelli. Quattro minuti più tardi ci prova Martinez, respinta sicura di Pinnelli. Al 90+1 i tranesi restano in 10: espulso Campanella per doppia ammonizione. Termina così: vince l'Audace 2-0.