La Soccer Trani diventa Centro Tecnico Sampdoria nel progetto “Next generation”

Continua senza sosta, anche in piena estate, l'attività calcistica giovanile della Soccer Trani. Il Club di Gianni Di Leo e Davide Stella, infatti, ha centrato un nuovo importante obiettivo: è orgoglioso di comunicare che dal 1 agosto 2019 è diventato Centro tecnico di formazione u.c. Sampdoriaunico in Puglia, entrando a far parte del nuovo progetto "Next generation".Non si tratta di una semplice affiliazione: la Soccer, infatti, diventerà punto di riferimento della società blucerchiata in Puglia e delle altre eventuali società affiliate della regione. Next Generation Sampdoria è il progetto di affiliazione dei centri tecnici condotto dal Settore Giovanile blucerchiato. L'obiettivo è quello di porre le basi per collaborazioni tra il club e quelli correlati, con lo sviluppo di corsi di formazione e aggiornamento. Questo segna un punto di partenza molto importante in vista del futuro prossimo: è l'inizio di un progetto di crescita e miglioramento che sarà costante nel tempo. Attraverso questa collaborazione la Soccer lavorerà a stretto contatto con la Sampdoria offrendo maggiori opportunità, possibilità di crescita umana e sportiva e visibilità ai ragazzi del territorio.Questo progetto prevede un costante supporto tecnico/pratico ai nostri allenatori che parteciperanno a dei corsi di formazione periodici a Genova con lo scopo di apprendere e sviluppare la "metodologia di allenamento Sampdoria". Ci sarà un continuo contatto tra le società, attraverso un'attività di, per segnalare quei bambini che si distingueranno per le loro capacità tecniche. Infatti, durante la stagione, la società riceverà delle visite da parte dello staff di formazione della Sampdoria, che valuterà i progressi nel percorso di apprendimento da parte degli addetti ai lavori e la messa in pratica sul campo da parte degli atleti.Far parte di questo progetto significa anche vivere il mondo Sampdoria: i nostri ragazzi avranno la possibilità di assistere dal vivo sia ad alcuni incontri di campionato di Serie A presso lo stadio "L. Ferraris" che agli allenamenti delle formazioni del Settore Giovanile della Sampdoria, partecipare ad incontri e stage organizzati dalla società per confrontarsi con i pari età della società blucerchiata. "Dopo aver valutato attentamente vari club con cui poter instaurare un rapporto di collaborazione, la Sampdoria si è rivelato il migliore- spiegano Gianni Di Leo e Davide Stella-. Pensiamo con questa collaborazione di poter ottenere una crescita del nostro staff tecnico, e avere una maggiore visibilità in rapporto alla qualità del lavoro e alle competenze offerte. Per la nostra società si tratta di un investimento in termini di qualità, professionalità e competenze per intraprendere un percorso di crescita collettivo. Un riconoscimento al lavoro svolto negli anni con passione e dedizione."