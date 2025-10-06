La Soccer Trani è inarrestabile, Moscelli: «Strepitosi. Classifica? Il percorso è ancora lungo»

: una vittoria storica per i tranesi, mai vincenti in trasferta contro i 'nojani', e questo la dice lunga sul livello raggiunto dagli uomini di Moscelli che, anche nella posticipo della domenica, regalano spettacolo,e non concedendo praticamente nulla agli avversari. È show anche sugli spalti: oltregiunti in quel di 'Mola', per colorare di biancazzurro una serata perfetta: tre punti, quinta vittoria consecutiva, vetta solitaria in classifica, a più quattro dagli avversari. Una prova di forza incredibile, quella messa in campo dai biancazzurri, vittoriosi contro una delle candidate alla vittoria finale. I due marcatori sonoe il capitano,, ancora decisivo.Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto, carico più che mai: "Avevo chiesto ai ragazzi di ottenere una vittoria contro una grande squadra. Abbiamo fatto, mettendo in pratica tutto ciò su cui abbiamo lavorato. È stata unain largo per tutti i novanta minuti. Credo che il risultato sia molto bugiardo, potevamo vincere con più reti. Siamo stati più cattivi sotto porta, ma abbiamo incontrato un portiere strepitoso; ha fatto dei miracoli, ma noi non abbiamo mollato mai. All'intervallo ho detto ai ragazzi che dovevamo rientrare con ancora più fame, li ringrazio.. Un grazie anche a questi splendidi tifosi. Manzari? Si è fatto trovare pronto. In panchina ho dei titolari, devo sfruttarli al meglio. Classifica? La capolista continua a far bene, ma. Ci godiamo la vittoria, da martedì pensiamo al Borgorosso.? Trani ha una, non c'è discussione. Devono essere la nostra arma in più, anche a livello di responsabilità."La Soccer Trani tornerà in campo domenica prossima quando, al 'Lapi', arriva il Borgorosso Molfetta, attualmente dodicesima in classifica. Attese novità per comprendere la capienza della gradinata.