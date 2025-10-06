Calcio
La Soccer Trani è inarrestabile, Moscelli: «Strepitosi. Classifica? Il percorso è ancora lungo»
I tranesi battono il Noicattaro, regalandosi la quinta vittoria consecutiva in campionato
Trani - lunedì 6 ottobre 2025 11.49
Noicattaro 0-2 Soccer Trani: una vittoria storica per i tranesi, mai vincenti in trasferta contro i 'nojani', e questo la dice lunga sul livello raggiunto dagli uomini di Moscelli che, anche nella posticipo della domenica, regalano spettacolo, dominando la partita e non concedendo praticamente nulla agli avversari. È show anche sugli spalti: oltre duecento i tifosi tranesi giunti in quel di 'Mola', per colorare di biancazzurro una serata perfetta: tre punti, quinta vittoria consecutiva, vetta solitaria in classifica, a più quattro dagli avversari. Una prova di forza incredibile, quella messa in campo dai biancazzurri, vittoriosi contro una delle candidate alla vittoria finale. I due marcatori sono Gennaro Manzari e il capitano, Giovanni Montrone, ancora decisivo.
Nella consueta conferenza stampa post-partita, è intervenuto mister Moscelli, carico più che mai: "Avevo chiesto ai ragazzi di ottenere una vittoria contro una grande squadra. Abbiamo fatto una partita strepitosa, mettendo in pratica tutto ciò su cui abbiamo lavorato. È stata una gara dominata in largo per tutti i novanta minuti. Credo che il risultato sia molto bugiardo, potevamo vincere con più reti. Siamo stati più cattivi sotto porta, ma abbiamo incontrato un portiere strepitoso; ha fatto dei miracoli, ma noi non abbiamo mollato mai. All'intervallo ho detto ai ragazzi che dovevamo rientrare con ancora più fame, li ringrazio. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Un grazie anche a questi splendidi tifosi. Manzari? Si è fatto trovare pronto. In panchina ho dei titolari, devo sfruttarli al meglio. Classifica? La capolista continua a far bene, ma il percorso è lungo. Ci godiamo la vittoria, da martedì pensiamo al Borgorosso. Settore ospiti? Trani ha una cultura da tifo professionistico, non c'è discussione. Devono essere la nostra arma in più, anche a livello di responsabilità."
La Soccer Trani tornerà in campo domenica prossima quando, al 'Lapi', arriva il Borgorosso Molfetta, attualmente dodicesima in classifica. Attese novità per comprendere la capienza della gradinata.
