La Soccer Trani espugna anche Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi

, vittoriosa anche contro il. Al 'Comunale' termina5 per i tranesi che, con questi tre punti, fanno sette su sette in campionato, salendo a ventuno punti su altrettanti disponibili.in stagione, considerando anche la Coppa. Contro i neroverdi, decisive le reti di Fiorentino (rigore), Manzari, autore di una doppietta, Colombo e Morra.Cronaca - Promozione, si scende in campo per la 7^giornata di campionato: al 'Comunale' di Corato si affrontano Corato e Soccer Trani, in quella che si preannuncia una partita scoppiettante, sugli spalti e in campo. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al consueto 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Cassano in difesa. In mediana spazio a Fiorentino, affiancato da Gernone e Turitto. Sugli esterni agiscono D'Addabbo e Colombo. In attacco fiducia a Morra e Manzari.Si gioca di fronte ad oltre settecento tifosi. Al 4' tiro-cross insidioso di Colombo, blocca con sicurezza Zinfollino. All'8' ci prova Turitto, con un destro che termina di poco fuori.. Al 15' girata pericolosa di Manzari, respinge Zinfollino. Al 22' il Corato si divora il pareggio: Pirelli, da posizione ravvicinata, spedisce fuori di testa. Sessanta secondi più tardi la sfortuna colpisce i tranesi: Manzari, di testa, colpisce in pieno il palo, sulla respinta ci prova Gernone con un destro al volo, stesso esito.. Al 41' ripartenza feroce dei tranesi, deviato il cross di Morra, diretto verso la porta in seguito ad una deviazione.. La prima frazione termina con il triplo vantaggio della Soccer Trani.Al 51' conclude timidamente Morra, respinge Zinfollino. Al 59' Manzari sfiora la doppietta personale, con un colpo di testa che termina di poco fuori.. All'86' squillo dei padroni di casa, con una conclusione che termina al lato. Il match non regalerà ulteriori emozioni: