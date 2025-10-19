Calcio
La Soccer Trani espugna anche Corato: al ‘Comunale’ termina 0-5 per i tranesi
Sette su sette in campionato, decima consecutiva in stagione
Trani - domenica 19 ottobre 2025 17.26
Iniziano a terminare gli aggettivi per descrivere questa Soccer Trani, vittoriosa anche contro il Corato. Al 'Comunale' termina 0-5 per i tranesi che, con questi tre punti, fanno sette su sette in campionato, salendo a ventuno punti su altrettanti disponibili. Decima vittoria consecutiva in stagione, considerando anche la Coppa. Contro i neroverdi, decisive le reti di Fiorentino (rigore), Manzari, autore di una doppietta, Colombo e Morra.
Cronaca - Promozione, si scende in campo per la 7^giornata di campionato: al 'Comunale' di Corato si affrontano Corato e Soccer Trani, in quella che si preannuncia una partita scoppiettante, sugli spalti e in campo. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al consueto 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Cassano in difesa. In mediana spazio a Fiorentino, affiancato da Gernone e Turitto. Sugli esterni agiscono D'Addabbo e Colombo. In attacco fiducia a Morra e Manzari.
Si gioca di fronte ad oltre settecento tifosi. Al 4' tiro-cross insidioso di Colombo, blocca con sicurezza Zinfollino. All'8' ci prova Turitto, con un destro che termina di poco fuori. All'11' Muciaccia atterra Turitto in area di rigore, il direttore di gara assegna un rigore alla Soccer Trani, realizzato successivamente da un glaciale Fiorentino: 0-1. Al 15' girata pericolosa di Manzari, respinge Zinfollino. Al 22' il Corato si divora il pareggio: Pirelli, da posizione ravvicinata, spedisce fuori di testa. Sessanta secondi più tardi la sfortuna colpisce i tranesi: Manzari, di testa, colpisce in pieno il palo, sulla respinta ci prova Gernone con un destro al volo, stesso esito. Al 28' la Soccer Trani raddoppia: il cinismo sotto porta di Manzari è ancora protagonista, con l'ex Bisceglie che batte ancora Zinfollino e porta i suoi sullo 0-2. Al 41' ripartenza feroce dei tranesi, deviato il cross di Morra, diretto verso la porta in seguito ad una deviazione. Al 43' arriva lo 0-3: un super Colombo semina il panico sulla fascia e, arrivato a tu per tu con Zinfollino, lo batte, trovando il secondo gol del suo campionato. La prima frazione termina con il triplo vantaggio della Soccer Trani.
Al 51' conclude timidamente Morra, respinge Zinfollino. Al 59' Manzari sfiora la doppietta personale, con un colpo di testa che termina di poco fuori. Al 63' la Soccer Trani cala il poker: esaltante cavalcata di D'Addabbo sulla fascia che, saltato l'avversario, serve un cioccolatino solamente da scartare a Morra che, da due passi, non può proprio sbagliare: 0-4. Al 77' il Corato subisce lo 0-5: batti e ribatti in area di rigore, ne approfitta ancora Manzari, che firma la doppietta. All'86' squillo dei padroni di casa, con una conclusione che termina al lato. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Corato 0-5 Soccer Trani.
