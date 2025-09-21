Soccer Trani
Soccer Trani
Calcio

La Soccer Trani non ha intenzione di fermarsi: 2-0 al Cosmano Foggia e vetta solitaria

Match dominato dai tranesi, che la sbloccano nel finale: in rete Montrone e Turitto

Trani - domenica 21 settembre 2025 17.30
La Soccer Trani si regala la terza vittoria consecutiva in campionato, battendo meritatamente il Cosmano Sport Foggia, sul risultato di 2-0. Decisive le reti di Giovanni Montrone e Onofrio Turitto. Tranesi che guidano la vetta della classifica a punteggio pieno, con tre successi su tre.

CRONACA - Si scende in campo per la 3^giornata del campionato di Promozione - Girone A: la Soccer Trani, reduce da tre successi consecutivi, ospita il Cosmano Sport Foggia dell'ex Mascia. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Cantalice in difesa. In mediana spazio a Fiorentino, Gernone e Turitto mentre, sulle fasce, operano D'Addabbo e Colombo. In attacco fiducia al tandem Morra-Chiumarulo.

Sottolineiamo le condizioni del campo tutt'altro che perfette, che non permettono uno sviluppo lineare delle manovre di gioco. Al 6' primo lampo della Soccer Trani: pallonetto di Chiumarulo che anticipa il portiere, ma la sua conclusione termina di poco alto. Al 9' è clamorosa l'opportunità per i tranesi: lancio strepitoso di Faliero per Colombo, mancino dentro per Turitto che, di testa, colpisce a colpo sicuro; provvidenziale la parata di Pignatiello, sulla respinta ci prova Morra, palla larga. Al 17' prova la botta dalla distanza ancora l'ex Barletta, sfera che sorvola la porta e termina fuori. Continua il dominio del gioco da parte della Soccer Trani, che meriterebbe la rete del vantaggio. Al 24' si affaccia il Cosmano: corner dalla destra, la sfera arriva sui piedi di Caggianelli, mancino tagliente bloccato da Straziota. Al 30', su sviluppi di corner, la palla arriva sui piedi di Montrone che, quasi inaspettatamente, calcia debolmente verso la porta, blocca Pignatiello. Al 39' i tranesi sfiorano l'uno a zero: traversone di Morra che trova, sul secondo palo, Turitto, colpo di testa che finisce ancora fuori dallo specchio. La prima frazione termina a reti bianche: resiste lo 0-0.

Al 47' punizione dal limite di Colombo, blocca facilmente Pignatiello. Sessanta secondi più tardi Morra si divora la rete del vantaggio, con un destro da pochi metri che termina alto. Al 50' parata strepitosa dell'estremo difensore foggiano, sul sinistro all'incrocio di Turitto. I tranesi dominano il gioco: al 56' destro di Morra, palla che sfiora il palo. Al 62' colpo di testa di Chiumarulo, ancora alto. Moscelli inserisce forze fresche: dentro Manzari, fuori Chiumarulo. Al 74' Pignatiello dice no alla conclusione dal limite di Prekducaj. All'82' la Soccer Trani passa in vantaggio: traversone di Faliero per Montrone che la spizza di testa e batte Pignatiello: è 1-0 ed esplosione del Comunale. Due minuti più tardi i tranesi replicano: mancino affilato e perfetto di Turitto che raddoppia per la Soccer Trani: 2-0. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Soccer Trani batte Cosmano Foggia 2-0.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare» Calcio Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare» E sui tifosi: “Noi ogni domenica dobbiamo dimostrare di essere forti, e dobbiamo renderli orgogliosi”
Coppa Promozione, la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno: 0-6 al Don Uva Calcio Coppa Promozione, la Soccer Trani ipoteca il passaggio del turno: 0-6 al Don Uva Match di andata senza storia al ‘Di Liddo’: in rete Gernone, Faliero, D’Addabbo, Morra, Becerri e Chiumarulo
Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto» Calcio Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto» Due partite e due vittorie per i tranesi, che lottano e vincono con grande carattere
È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva Calcio È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva Tanta sofferenza per i tranesi che, alla fine, riescono a portarla a casa: termina 0-1 al Ventura
Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo» Calcio Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo» Prima trasferta stagionale: appuntamento domenica alle ore 11:00, stadio ‘Ventura’
La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo» Calcio La Soccer Trani parte con l’acceleratore, Moscelli: «Tifosi devastanti. Unico rammarico il campo» Esordio da incorniciare per i tranesi, davanti ad una cornice di pubblico meravigliosa
Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria Calcio Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria In rete per i tranesi Gernone, Manzari, Colombo e Becerri
Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti» Calcio Soccer Trani-Virtus Andria, Moscelli: «Fischi? Obiettivo trasformarli in applausi. Siamo pronti» L’attesa è terminata: appuntamento domenica alle ore 15:30, stadio 'Comunale'
Il nuovo volto di piazza Gradenigo prende forma: al via la posa della nuova pavimentazione
21 settembre 2025 Il nuovo volto di piazza Gradenigo prende forma: al via la posa della nuova pavimentazione
Nomina Scrutatori, Branà (M5S): "Basta clientelismo, servono criteri oggettivi e trasparenti "
21 settembre 2025 Nomina Scrutatori, Branà (M5S): "Basta clientelismo, servono criteri oggettivi e trasparenti"
“Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani”
21 settembre 2025 “Tanto Lontana Terra” in scena al Palazzo delle Arti “Beltrani”
Mercorio (RispettiAMO Trani): "Scuola senza ascensore, inaccettabile abbandono "
21 settembre 2025 Mercorio (RispettiAMO Trani): "Scuola senza ascensore, inaccettabile abbandono"
Dialoghi Off: la giustizia secondo Michele Santeramo
21 settembre 2025 Dialoghi Off: la giustizia secondo Michele Santeramo
Città dell'Infanzia saluta l'estate con una grande festa a Trani
21 settembre 2025 Città dell'Infanzia saluta l'estate con una grande festa a Trani
"Un grazie ai nostri sacerdoti ": oggi la colletta anche nelle parrocchie di Trani
21 settembre 2025 "Un grazie ai nostri sacerdoti": oggi la colletta anche nelle parrocchie di Trani
Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro "
21 settembre 2025 Cinquepalmi (Trani 2026): "Su assistenza disabili, fondi inutilizzati per 477mila euro"
Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
20 settembre 2025 Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito
20 settembre 2025 L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.