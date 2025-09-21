La Soccer Trani non ha intenzione di fermarsi: 2-0 al Cosmano Foggia e vetta solitaria

La Soccer Trani si regala la terza vittoria consecutiva in campionato, battendo meritatamente il Cosmano Sport Foggia, sul risultato di 2-0. Decisive le reti di Giovanni Montrone e Onofrio Turitto., con tre successi su tre.CRONACA - Si scende in campo per la 3^giornata del campionato di Promozione - Girone A: la Soccer Trani, reduce da tre successi consecutivi, ospita il Cosmano Sport Foggia dell'ex Mascia. Per l'occasione, mister Moscelli si affida al solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, Faliero, Montrone e Cantalice in difesa. In mediana spazio a Fiorentino, Gernone e Turitto mentre, sulle fasce, operano D'Addabbo e Colombo. In attacco fiducia al tandem Morra-Chiumarulo.Sottolineiamo le condizioni del campo tutt'altro che perfette, che non permettono uno sviluppo lineare delle manovre di gioco. Al 6' primo lampo della Soccer Trani: pallonetto di Chiumarulo che anticipa il portiere, ma la sua conclusione termina di poco alto. Al 9' è clamorosa l'opportunità per i tranesi: lancio strepitoso di Faliero per Colombo, mancino dentro per Turitto che, di testa, colpisce a colpo sicuro; provvidenziale la parata di Pignatiello, sulla respinta ci prova Morra, palla larga. Al 17' prova la botta dalla distanza ancora l'ex Barletta, sfera che sorvola la porta e termina fuori. Continua il dominio del gioco da parte della Soccer Trani, che meriterebbe la rete del vantaggio. Al 24' si affaccia il Cosmano: corner dalla destra, la sfera arriva sui piedi di Caggianelli, mancino tagliente bloccato da Straziota. Al 30', su sviluppi di corner, la palla arriva sui piedi di Montrone che, quasi inaspettatamente, calcia debolmente verso la porta, blocca Pignatiello. Al 39' i tranesi sfiorano l'uno a zero: traversone di Morra che trova, sul secondo palo, Turitto, colpo di testa che finisce ancora fuori dallo specchio. La prima frazione termina a reti bianche: resiste lo 0-0.Al 47' punizione dal limite di Colombo, blocca facilmente Pignatiello. Sessanta secondi più tardi Morra si divora la rete del vantaggio, con un destro da pochi metri che termina alto. Al 50' parata strepitosa dell'estremo difensore foggiano, sul sinistro all'incrocio di Turitto. I tranesi dominano il gioco: al 56' destro di Morra, palla che sfiora il palo. Al 62' colpo di testa di Chiumarulo, ancora alto. Moscelli inserisce forze fresche: dentro Manzari, fuori Chiumarulo. Al 74' Pignatiello dice no alla conclusione dal limite di Prekducaj.. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Soccer Trani batte Cosmano Foggia 2-0.